Яценюк предлагает не проводить выборы, а просто отдать всю власть ПР

Народный депутат Украины от фракции НУНС Арсений Яценюк заявляет, что настоящая цель предложенного Партией регионов законопроекта о местных выборах - концентрация власти в одних руках, пишет ИМК. «Это очень иезуитский, очень прагматичный закон, предусматривающий консервацию власти: допуск к выборам только провластных партий и контроль за результатами выборов только провластной коалицией. Все это укладывается в одну модель - формирование новой вертикали украинской власти. Им осталось внести законопроект о том, что должность президента является бессрочной, а должности премьера, спикера, народных депутатов и депутатов местных советов передаются по наследству. И это уже будет завершение украинской политической реформы», - сказал Яценюк. Он сообщил, что внес альтернативный законопроект только с одним предложением к Партии регионов сказать правду, какую цель они преследуют этим документом: «Текст моего законопроекта очень прост: выборы должны состояться исключительно для Партии регионов, Блока Литвина и коммунистов; разделить весь состав местных советов следующим образом - 80% отдать «регионалам», а 20% - всем тем, кто к ним прибился». Яценюк подчеркнул, что этот законопроект напоминает ему прошлогодний проект закона о выборах Президента Украины. «Там была аналогичная история. Цель этого законопроекта - не что иное, как концентрация украинской власти в одних руках: лишили свободы слова, свободы предпринимательства, теперь будут лишать свободы выбора украинский народ», - подчеркнул он.