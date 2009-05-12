Наталья Королевская: Наша команда вряд ли сможет поддержать кандидата Ющенко

-- «Для БЮТ объединение с Партией регионов и создание единой серьезной команды невозможно в принципе»



Наталья Юрьевна, БЮТ сейчас переживает не лучшие времена. Если год назад Тимошенко была первой во всех рейтингах, и практически никто не сомневался в ее победе на президентских выборах, то сейчас она вторая, если не третья. Более того, Тимошенко утратила свои абсолютно лидирующие позиции на западе Украины и не достигла прорыва на востоке. Как БЮТ планирует идти к победе на выборах?



Давайте реально оценивать ситуацию. Кризис, конечно, не лучшее время для выборов, и не лучшее время для рейтингов. И сейчас каждая политическая сила, каждый политик стоит перед выбором: пуститься в пучину бездеятельности, путая при этом антикризисные программы с избирательными лозунгами, либо реально оценивать ситуацию, принимать нужные, но непопулярные антикризисные меры, понимая, что цель сегодня — это не победа на выборах, а сохранение страны, сохранение экономики. Это непросто. Здесь нужно иметь и силу, и волю, и колоссальный потенциал работоспособности, серьезную команду, и, конечно, к этому было бы очень желательно иметь еще политическое понимание ситуации, политическую ответственность всех сил, представленных сегодня в украинском политикуме. Но, к сожалению, этого нет.



Мы видели, как в прошлом году работал парламент, мы видели развал демократической коалиции, мы видели осенью указ Президента о досрочных выборах. Конечно, это не способствовало улучшению экономических показателей и социальных стандартов. Сейчас все-таки сложилась коалиция в Верховной Раде, настало политическое затишье после колоссального противостояния, которое было в прошлом году, более-менее работает парламент и принимает законы, хотя и не все, к сожалению, и не так быстро, как хотелось бы, но все-таки подвижки есть. Я уверена, если бы все те антикризисные меры, которые принимает сегодня Кабинет Министров, те задачи, которые ставит Юлия Тимошенко, тут же внедрялись в жизнь, то пережить и побороть кризис нам было бы гораздо легче. Конечно же, в совокупности это все отражается на рейтингах, мы также это прекрасно понимаем.



Сейчас отчетливо видно разницу между людьми государственными и политиканами. Государственный человек думает о будущем страны, а политико-политиканский подход подсказывает заботиться о нынешних рейтингах. Поэтому мы для себя, для своей политической силы позицию относительно выборов и рейтингов отставили на второй план. Первоочередная наша задача – бороться с кризисом и сделать все возможное, чтобы люди как можно меньше на себе ощутили его колоссальное влияние.



Но избирательная кампания начинается уже через полтора месяца, и эти цели – бороться с кризисом и заботиться о рейтингах – вам нужно будет как-то сопоставлять. Антикризисные решения действительно непопулярны, но как премьер, которая принимает непопулярные решения, собирается становиться Президентом?



Любое решение можно детально объяснить и донести людям. Если не думать о будущем, то этого будущего может и не быть. Мы в любом случае будем расставлять приоритеты, и когда начнется избирательная кампания, то будут озвучены четкие показатели того, что нами сделано и куда мы идем.



Мы не исключаем ситуации, когда большая часть победит лучшую, такое тоже может быть в нашей стране. Но я считаю, что сегодня в этой внутренней кризисной борьбе, которая включает в себя как экономическую, так и политическую составляющие, мы должны больше доносить людям то, что нами сделано. Потому что принятые правительством антикризисные меры, по металлургии, по химической промышленности, по строительному сектору, сельскому хозяйству, действительно достаточно весомы.



Какие-то рейтинги сегодня созданы на заказном уровне, какие-то – на общеполитическом основании. Но я уверена, что мы сможем достучаться к людям и объяснить свои позиции, доказать, что мы не основывали свои экономические решения на голом популизме и ситуация могла бы быть гораздо и гораздо хуже.



Владимир Литвин сказал, что уже после праздников нас ожидают грандиозные изменения: Пария регионов и БЮТ опять возьмутся за Конституцию, они создадут новую коалицию. Что вам об этом известно?



Я считаю, что чем больше политических сил сегодня возьмут на себя ответственность за ситуацию в стране, тем быстрее мы сможем построить политику совершенно другого качественного уровня. Потому что сейчас закладываются традиции украинского парламентаризма, на протяжении последних двух лет история пишется на глазах. И насколько здравый смысл сейчас будет побеждать над политической и рейтинговой конъюнктурой, тем, наверное, лучше мы будем выглядеть перед потомками, тем честнее мы будем выглядеть сами перед собой.



Когда я слушаю экономистов из оппозиционных сил, мне иногда их даже жалко, потому что я понимаю: они вынуждены говорить то, что говорят, исключительно из-за политической конъюнктуры, которая победила экономический здравый смысл. И каждый из них, я уверена, чувствует себя очень неудобно, и каждый понимает, что сейчас нужно не говорить, а делать. Сейчас – тот час «Х», когда мы нужны людям.



Поэтому, если говорят о том, что кто-то где-то там о чем-то втихаря договаривается, из-под стола что-то достает, я считаю, это неправильно. Есть принцип – нужно провести политическую и экономическую реформы. Для этого необходимо найти взаимопонимание в парламенте, собрать больше трехсот голосов, и к этому нужно приложить все усилия.



Когда вы называете «широчайшую коалицию» триумфом здравого смысла, это можно понять. Но если об этой коалиции говорят, что она заберет у людей право избирать Президента и отдаст его парламенту, то является ли это продолжением концепции объединения ради спасения страны? Это больше похоже на банальное переформатирование власти в стране под крупнейшие политические силы…



Я считаю, что для того, чтобы начать говорить о моделях изменений в Конституцию, они все должны быть доступны и понятны людям. Нужно подготовить несколько их вариантов. БЮТ подготовит свой вариант, Партия регионов – свой, если у Литвина есть свои позиции, пусть их предлагает, но в результате должна быть создана конституционная комиссия, которая их все рассмотрит и даст свой вывод.



То, о чем вы говорите, – воспользоваться политической конъюнктурой и изменить Конституцию, дабы остаться у власти, – это неприменимо к нашей стране, я в этом уверена. Приватизировать власть, принять какие-то монопольные решения не удастся. Это возможно в более консервативных странах с жесткой вертикалью управления, где дали свисток и все по команде его выполнили.



У нас ответственность людей, их интерес к политике находятся на совершенно другом уровне. В ситуации, когда по этому поводу не будет единодушной позиции востока, запада и центра Украины, когда особенную яркую позицию по этому поводу имеет масса политических сил, находящихся за пределами Верховной Рады, – то не будет и результата.



Полтора года назад вы говорили, что «заглянув в душу Партии регионов, вы не хотели бы туда возвращаться». Сейчас вы поменяли свою позицию?



Я не собираюсь возвращаться в Партию регионов ни в коем случае (смеется)



Но сегодня вы допускаете мысль о пребывании с ней в одной коалиции…



Мы кардинально разные. Я хорошо знаю Партию регионов, я многих людей там уважаю, со многими в хороших отношениях. Вызывает уважение то, что дончане смогли создать серьезный центр управления, свою систему, свое видение, свои подходы, свои традиции.



Но Партия регионов и БЮТ – это абсолютно разные политические силы с абсолютно разными взглядами на одни и те же проблемы и решение этих проблем. Поэтому я уверена, что для БЮТ объединение с Партией регионов и создание единой серьезной команды невозможно в принципе.



Но, мы можем объединить свои усилия, чтобы перебороть обстоятельства, созданные, к сожалению, не в Украине. Наши основные точки соприкосновения – это экономические и политические реформы.



Еще один партнер для переговоров по нормализации политической и экономической ситуации в стране – это Президент. Сейчас в отношениях между Кабмином и Банковой наблюдается непривычное затишье. Это мир или перемирие?



Мне кажется, что это необходимое перемирие. И здесь нужно отдать должное Международному валютному фонду, который смог все-таки как-то объяснить и Секретариату Президента, и Кабинету Министров, что нужно садиться за один стол и находить консенсус. Но, к сожалению, в то же самое время мы видели, как группа Президента в Верховной Раде не голосовала за антикризисные законы...



Как вы считаете, почему?



Просто для того, что вставить палки в колеса правительству.



То есть, после того, как Украина получит второй транш от МВФ, опять начнется война?



Дай Бог, чтобы им понравилось состояние, когда нет войны, когда только разведчики бегают друг к другу, а залповое оружие молчит. Мне кажется, уже и Секретариат Президента понимает, что люди устали от этого.



Я верю, что у Президента хватит здравого смысла успокоить свой Секретариат, перестать посылать народу месседжи о том, кто враг в нашей стране. А Кабинет Министров никогда не инициировал эту войну.



Виктор Ющенко уже заявил, что будет принимать участие в президентских выборах. Как вы считаете, возможен ли вариант, что Юлия Тимошенко поддержит кандидата в президенты Виктора Ющенко? Очевидно, что тогда война между ними прекратится – она потеряет всякий смысл.



Никогда не надо говорить «никогда», но я считаю, сейчас это невозможно. История взаимоотношений БЮТ с Секретариатом Президента такова, что наша команда вряд ли сможет поддержать кандидата, зная, что не может на него положиться, пойти с ним в разведку. Это мое личное мнение.



-- Одновременные выборы президента и парламента – это не перезагрузка, а харакири



Допустим, широчайшая коалиция при участии по меньшей мере Партии регионов и БЮТ не состоится, и Рада продолжит работать в режиме коалиции без большинства. То есть, ситуация отсутствия стабильного проправительственного большинства, нехватки голосов для принятия самых необходимых законов сохранится. В таких обстоятельствах проведение одновременных президентских и парламентских выборов, о чем говорит не только Виктор Ющенко, но и тот же Николай Томенко, действительно представляется не самым худшим вариантом?



Я бы сказала, что это будет не перезагрузка, как ее сейчас называют, а своего рода харакири. Лозунг «Давайте проведем выборы», возможно, звучит съедобно, но нужно понимать, что это будет значить для системы управления в стране.



В Сенате США ротация происходит на 50% каждые два года для того, чтобы этот орган не прекращал свою работу ни при каких обстоятельствах. Представьте, у нас в Украине вообще нет площадки, на которой возможно найти какое-то взаимопонимание, на которой можно принять какое-то ответственное решение. Во время Майдана найти компромисс и выйти из сложившейся ситуации удалось исключительно благодаря тому, что работала Верховная Рада.



В случае проведения одновременных выборов Верховной Рады и президента мы можем погрузиться в такую пучину хаоса, что после них еще пару лет будем считать голоса, рассказывать, кто прав, а кто виноват, и в результате получить совершенно другую страну.



А когда в таком случае лучше всего провести парламентские выборы? Нужно ли будет переформатировать парламент под новоизбранного президента или Раде стоит дать доработать до конца полномочий, до 2012 года?



О целесообразности парламентских выборов нужно говорить только после выборов президента. Вот состоятся президентские выборы, выберут легитимного главу государства, сформируется команда. И если парламент будет недоговороспособным с командой Президента, если опять появятся два противоборствующих лагеря, и мы будем понимать, что мы не в состоянии провести политическую реформу, которая четко разделит полномочия власти, ответственность и даст полномочия местному самоуправлению, то, возможно, проведение досрочных парламентских выборов станет лучшим выходом из ситуации. То есть, все должно быть шаг за шагом.



Сейчас многие политики ожидают решения Конституционного суда по поводу того, должна ли была новая коалиция подавать Президенту кандидатуру нового премьера или нет. Говорят, что ответ КС может стать основанием для Президента еще раз распустить Верховную Раду. Если такое случится, какими будут действия БЮТ? Вы снова будете блокировать проведение выборов?



Как только я пришла в парламент, три или четыре года назад, я настолько эмоционально воспринимала все эти вещи… Ах, Президент говорит о роспуске… Ах, кто-то с кем-то о чем-то договаривается… Сейчас, пережив за это время двое выборов и пять указов Президентов о роспуске парламента, штук десять вариантов коалиций, и множество заседаний Конституционного суда по разным вопросам, восприятие этих вещей настолько притупилось, что ты понимаешь: когда наступит болезнь, тогда и будем искать таблетки, чтобы ее вылечить.



И сейчас гадать, каким будет решение Конституционного суда, – это не для украинской политики. Это в Англии политические силы могут и на семь лет вперед, и на пятнадцать лет вперед выстраивать свои действия, а у нас такого нет. Мы, к сожалению, только создаем традиции парламентаризма, и, к сожалению, не лучшим образом.



Поэтому у нас сейчас нет дискуссии о том, как мы будем действовать в том или ином случае. Будет проблема – мы будем смотреть, насколько она законна, насколько то или иное решение вписывается в концепцию сегодняшней жизни страны, и будем высказывать свою точку зрения по этому поводу. Хотя это все белыми нитками шито.



Когда бы ни проходили парламентские выборы, вполне возможно, что они пройдут по измененной избирательной системе. Модель открытых списков, о которой сейчас много говорят, очевидно, не самая выгодная для БЮТ. Вы не боитесь, что «благодаря» ее введению Блок Юлии Тимошенко потеряет ту блокирующую акцию в парламенте, которой он владеет в нынешней Раде?



Вариант открытости списков можно обсуждать. Люди должны знать, кто у них депутат, и видеть его не только от одной избирательной кампании к другой. Это факт. Но я категорически против того, чтобы покупались целые избирательные округа только ради неприкосновенности отдельно взятых олигархов. Допустить это сегодня значит убить парламентаризм в Украине.



Сегодня, даже при всей закрытости списков, например, у меня есть три округа, которыми я занимаюсь, где работают люди, ведутся приемы людей. Я избиралась и по мажоритарной системе (в Луганский облсовет. – Ред.), и по пропорциональной (в Верховную Раду. – Ред.). Мы выстроили там систему постоянного общения с избирателем, которая работает и сегодня. Поэтому лично мне абсолютно безразлично, какой будет избирательная система на следующих выборах.



Ваш случай – это отдельный разговор. Но согласитесь, что есть немало депутатов в вашей фракции, за которых, знай их избиратель в лицо – никогда бы за них не проголосовал. И одно дело проголосовать за «красивую» первую пятерку БЮТ во главе с Юлией Тимошенко, а другое – за конкретных представителей блока на местах. Иллюстрация тому – выборы в Тернополе, где одной из причин поражения БЮТ было то, что местные «бютовцы» действительно не являлись теми образцами, на которых ориентировался бы электорат, и за которые мог бы отдать 50% голосов.



Для того, чтобы избежать таких ситуаций, нужно в каждом регионе спокойно провести внутреннее рейтинговое голосование, чтобы понимать, кого люди там действительно будут воспринимать. Ведь в итоговом результате должны быть заинтересованы все, правильно? И тут не может быть, что один заинтересован в этом больше, а другой меньше.



По поводу ситуации в Тернополе… Я не хочу ее комментировать. Это другая история. Меня интересует Донбасс, и, конечно, в Донбассе я буду настаивать на том, чтобы в БЮТ сформировалась команда людей, у которых есть как электоральная поддержка, как моральная ответственность, так и понимание, что они будут делать после выборов. К сожалению, когда в парламенте прошлого созыва Партией регионов формировалось конституционное большинство, то некоторые представители Луганщины и Донетчины показали не самые лучшие свои качества и пересели на соседнюю лавочку. Поэтому сейчас мы должны понимать, насколько тот, кто рядом с тобой, будет для тебя опорой и поддержкой, а не каким-то там «шнурком», который вслух будет рассказывать, как у нас все хорошо, а сам – бегать к соседу.



Это сложно, потому что одно дело, когда ты живешь в западной Украине и находишься в крыле демократических сил, и совершенно другое – когда ты живешь на востоке, в совершенно другой среде, где тебя оценивают совершенно по-другому и на тебе лежит совсем другой уровень ответственности.



Ведь часто бывает, что на тех людей, поддерживающих нас сегодня, даже когда мы находимся у власти, там происходят жесточайшие гонения – поскольку там местная власть полностью контролируется Партией регионов. Это парадокс, но это факт. Мы должны брать на себя ответственность за защиту этих людей, но в то же время – не допустить, чтобы они прикрываясь нами, нарушали закон или использовали его в своих целях. Это настолько тонкий баланс, что удерживать его, конечно, непросто.



По поводу вашего региона. Сколько голосов возьмет ваша команда в Луганской области в ходе президентских или парламентских выборов?



Я даже не хочу об этом говорить. Мы для себя поставили планку, на которую ориентируемся независимо от того, есть кризис или нет, есть выборы или нет. Мы работаем, мы разрабатываем максимально эффективную стратегию донесения людям своей точки зрения... Но в абсолютных цифрах говорить не хочу, боюсь сглазить (смеется)



Но это больше 7%, которые вы получили на Луганщине в 2007 году?



Конечно, больше. Мы и сегодня имеем там по рейтингам больше.



А сколько?



Я думаю, 15%, как минимум.



И ваша планка на следующие выборы – выше нынешних 15%?



Конечно, выше. (смеется) А для чего мы там работаем, скажите? Ведь просто часто того, что мы делаем, из Киева не видно. Например, если взять тех же шахтеров, и оценить то, что для них сегодня делает правительство. Такой поддержки они не получали 17 лет. А мы будем продолжать этим заниматься и дальше. Нравится это кому-то или нет.



-- О расколе в БЮТ не может быть и речи



В последнее время о ситуации внутри вашей фракции приходят очень тревожные вести. Говорят о серьезном обострении противоречий между группами влияния внутри БЮТ. Как это отображается на единстве фракции? Как это отображается на текущей деятельности вашей политической силы?



Вы знаете, на текущей нашей деятельности это никак не отражается. 156 человек – это все-таки такой большой-большой механизм. Касательно групп влияния, то такого нет. Есть группы ответственности.



Я могу сказать: да, за юридическое направление у нас отвечают одни, за антикоррупционный совет и взаимодействие с силовыми структурами - другие, за экономический блок отвечает третьи. Есть социальный блок, гуманитарный блок и так далее. То есть, структура выстроена достаточно мобильная. Конечно, кто в чем может быть полезен команде, тот и должен этим заниматься. Хороший юрист - отлично. Кто-то – хороший экономист – прекрасно, если я буду полезна как экономист. Кто-то имеет хорошую подготовку, опыт работы со спецслужбами, – это тоже великолепно, это все нужно нашей единой команде.



Но есть один лидер, и нужно отдать должное Юлии Владимировне, что какие бы не возникали у кого-то личностные амбиции, эмоциональные всплески, она как никто умеет внутри команды находить компромиссы и все эти вещи сдерживать.



Я думаю, что сейчас у кого-то наступил такой «переходный возраст»: сначала был просто депутатом, потом понял, что уже не просто депутат, а можешь что-то сказать, и тебя послушают, потом ты уже можешь поговорить с лидером… Это проблемы переходного возраста, проблемы роста, которые переживает каждый человек, и в жизни, и в политике. И то, насколько у тебя хватает силы духа сдерживать это в себе или выплескивать наружу, – тоже создает о тебе мнение.



Конечно, у нас, как и в любом большом коллективе, кто-то больше подвержен разного рода провокациям, а кто-то – меньше. Ведь есть внутрикомандная жизнь, межкомандная жизнь и внутрипарламентская жизнь, и сохранять равновесие одновременно в этих трех ипостасях достаточно сложно.



Но в целом команда системна, монолитна, в ней нет каких-то четких разделений на группы, ярко выраженных центров влияния, о расколе даже не может быть и речи.



Но вы же не будете отрицать, что есть более влиятельные и менее влиятельные члены фракции?



Я бы сказала так: есть те люди, которые берут на себя больше ответственности, и те, которые этой ответственности на себя не берут.



Я о влиятельности спросил потому, что хочу для себя понять механизм принятия решений внутри вашей фракции. То есть, если сидит 156 человек, и они вдруг все вместе начнут принимать решение, то это, сами понимаете, будет контрпродуктивно. Очевидно, кто-то должен разрабатывать проекты этих решений, согласовывать их с руководством блока. То есть, должны быть люди, которые входят в близкий круг общения лидера…



Есть лидер и замы лидера фракции, есть юридический, экономический блок. Все работают в зоне своей ответственности.



Но один из последних конфликтов внутри БЮТ, о которых писали в прессе, произошел как раз внутри юридического блока – между условными группами Портнова и Корнийчука-Онопенко…



Об этом пусть они сами рассказывают. Я хорошо знаю и Портнова и Корнийчука… И я их уважаю. А какие у них конфликты – я не знаю, это не мое…



Вот если вы у меня спросите о том, как принимаются решения в экономическом блоке – это мое. Здесь, если мне надо, я буду жить в приемной премьера, я буду ей звонить, собирать парламентский комитет, собирать депутатов, имеющих непосредственное отношение к экономическому блоку, и обсуждать существующую проблему.



И действительно таким образом был написан, согласован и презентован на фракции первый антикризисный закон по промышленности. То же самое касается химической промышленности, металлургии, угольной промышленности, автомобилестроения и так далее. То есть, вот это – мое, это – то, за что я чувствую свою ответственность.



Например, когда я увидела, что во фракции начались какие-то колебания по законопроектам по химикам, автомобилестроителям, металлургам.. Когда кто-то начал говорить, что там прописаны возможные варианты лоббизма, то я понимала, что суть законопроектов нужно донести до премьер-министра, до Кабинета Министров, в целом до команды. Моя задача была всем абсолютно объяснить, что это – не чей-то частный лоббизм, а поддержка национальных отраслей промышленности.



Мы стараемся весь лоббизм вычищать, а прописывать в законах меры, реально нужные отраслям. Для того, чтобы найти антикризисные меры, мы собрали руководителей ведущих промышленных предприятий, и они сами нам дали тот пакет рецептов, которые, как они считают, сегодня им может помочь. Далее мы пригласили Министерство финансов и сказали: вот, мол, товарищи, пакет рецептов готов, но лекарство очень дорогостоящее. Давайте поймем, сколько у нас есть денег для того, чтобы вылечить этого больного, и в то же время не разорить государство. Таким консенсусом мы нашли подходящее решение.



А еще и во фракциях нужно объяснить, что это – не какие-то «хотелки» или чьи-то желания, а то, что сегодня необходимо отраслям. То есть, тут нужно и оппозицию, и Минфин сложить вместе, а потом все представить в парламент. Вот вам и искусство компромиссов – научились на антикризисных законах.



А если речь идет не об отраслевых проектах, а, например, о тех же изменениях в Конституцию об избрании президента в парламенте…



Я по экономической части.



Но, предположим, приходит тот же Портнов на фракцию и говорит: вот, мол, мы наработали, сегодня нужно проголосовать и нужно все 156 голосов…



Смотря что. Если вопрос подготовлен, будет обсуждение во фракции и решение.



Ну, приходит Тимошенко, допустим…



Есть серьезные системные вещи, касающиеся глобальных экономических или политических реформ.. Если ты как депутат хочешь работать над любым законопроектом – хоть антикризисным, хоть системным, – пожалуйста, ты можешь входить в состав рабочей группы. Если это даже не твой профиль, ты можешь просто сидеть, слушать и комментировать. Доля открытости в подготовке решений существует, такой ситуации, что принесли и «нате, подержите ребеночка», нет. Это – уровень демократии в БЮТ, который системно поддерживается Юлией Тимошенко.



Такого, что если у тебя есть желание, есть идеи и возможности, а тебе скажут: пойди, мол, посиди за углом, не может быть. Другое дело – когда ты сидишь сам за углом и говоришь: «Меня никуда не берут, меня никто не хочет видеть…»



Года полтора назад у всей фракции спросили, кто хочет принимать участие в работе конституционной группы. Все, кто изъявил желание, вошли в ее состав и начали работу. Продолжают ли они эту работу сейчас, в каком контексте они это делают, я не знаю.



Считаю, что нужно расставить свои приоритеты. Везде ты быть не можешь, и комментировать тоже все не можешь. Пойти на эфир по поводу реформы системы образования я как мать могу, потому что понимаю, что нужно моему ребенку, но сказать, что это нужно детям всей страны, я не готова.



Так же и Конституция. Когда эта рабочая группа подготовит концепцию – она будет представлена всей фракции. Когда мне скажут: вот, есть несколько вариантов или один вариант, который мы подготовили, я почитаю и скажу: есть у меня сомнения или нет.



А если предложат, но не докажут?



Такого не может быть. Как это: предложат и не докажут? Кто-то же должен это предложить, а, значит, он же должен это и обосновать. «Мы так считаем» – это несъедобный вариант. Конституцию можно менять, но не с той позиции, – что вот, мол, мы так хотим, – а с учетом мирового опыта и того, насколько он применим для Украины.



Вы хотите сказать, что каждый раз, когда 156 «бютовцев» голосуют единодушно, то это происходит потому, что все время всем доказывают, что именно это – оптимальный выход из данной ситуации?



Всегда есть те, кто против. Всегда есть те, кто воздержался. Но есть и командное решение.



Вы допускаете возможность того, что проект о переносе выборов Президента в парламент будет внесен на рассмотрение фракции, но докажут целесообразность такого нововведения не всем и, соответственно, проголосуют за него тоже не все?



Быть может все. Но я все же думаю, что такие кардинальные решения должны объединить не только 156 «бютовцев», но и еще пару политических сил в парламенте, а желательно всех. Поэтому здесь нужно будет найти такое тонкое-тонкое взаимопонимание.



Ведь можно прицепиться к тому, что в каком-то месте запятая не так стоит – это один вопрос. А можно идти на разногласие с кардинальными предложениями. Я считаю, что в БЮТ по концептуальным вопросам не должно быть разногласий, а с запятыми уж разберемся.



-- «У меня есть вопросы к работе всех министров экономическо-промышленного блока»



Вы лично имеете представление о том, каким Тимошенко будет президентом с точки зрения экономики? Ведь ваша политсила шла в Социнтерн, а пришла – в Европейскую народную партию, а это – в том числе совершенно разные подходы к решению экономических проблем. Сейчас о том, какой будет Украина Тимошенко, мы можем только строить догадки. Ведь касательно своих будущих экономических шагов она ничего не рассказывает. Я, например, слышал только о том, что она после выборов выплатит все вклады Сбербанка…



Это уже хорошо.



А еще?



Колоссальная особенность Юлии Владимировны – это ее феноменальная память и очень четкий системный подход ко всем сегментам экономики. Это – поиск болевых точек, ликвидация болевых точек и создание стимулов для того, чтобы процесс выздоровления развивался. По крайней мере, на протяжении последних полугода, когда мы жестко работаем по всем антикризисным мерам, я вижу, что она обладает очень четким, ясным, системным подходом к решению проблем.



Бывает, что реализация того или иного решения на определенных уровнях тормозится. Но для этого ведь и нужна более системная, ясная вертикаль власти. И имей Тимошенко сегодня полномочия Президента, фундамент в Верховной Раде и партнерский Кабмин, который бы работал с ней в единой сцепке, я уверена, мы бы имели сегодня совершенно другую страну – ясную и понятную. Потому что Тимошенко обладает ясным пониманием команды. С ней нормально работать, с ней не страшно идти в бой – это главное.



Вот вы говорите о системности подхода Тимошенко, а я вспоминаю о ее жесткой критике закона о 13-процентном импортном сборе авторства Сергея Терехина. Я вспоминаю о другом, – как по мне, похожем, – случае с министром угольной промышленности, когда на заседании Кабмина его просто распекают, выносят строгое предупреждение… Это больше похоже не на системный поход, а на ручное регулирование, реагирование на вызовы, появляющиеся здесь и сейчас.



В период кризиса должны быть достаточно креативные подходы. Мы понимаем, что нигде в мире нет антикризисных рецептов, которые можно было бы безболезненно имплементировать в нашей стране. В Блоке Юлии Тимошенко – 156 человек, 156 законодательных инициатив и 156 видений того, что сегодня нужно нашей стране. Поэтому Терехин разработал эту концепцию, он ее провел, она тоже имеет право на жизнь и свою экономическую платформу, это было его концептуальное видение.



А то, что касается чиновников, – так они тоже должны понимать, что в период кризиса нужно бежать быстрее, крутить педали лучше и ответственность на тебе лежит совершенно другая.



Ведь действительно, ситуация, когда Кабмин выделяет средства, один парламентский комитет согласовывает, а второй – две недели рассказывает, что он не может собраться из-за отсутствия кворума, ненормальна. Министр должен был доложить премьер-министру, доложить лидеру фракции и депутатам, что он не может выплатить зарплату по независящим от него обстоятельствам. А можно самому биться головой о стенку, разбить себе лоб, но проблему не решить.



И эта ситуация стала примером для всех: у нас нет такого, что этот у нас любимый, а этот – нелюбимый, потому что этот – «бютовский» а этот – «небютовский». Я считаю, что все должны понимать, что мера ответственности в период кризиса на всех лежит намного больше.



О мере ответственности. Многие говорят, что первые кадровые изменения в правительстве будут касаться именно экономического блока. В этом конфликте между Тимошенко и Полтавцом можно усмотреть появление еще одного кандидата на вылет из состава Кабмина. Как вы считаете, чья деятельность из министров в период кризиса не соответствует требованиям времени, если речь идет о промышленном, экономическом блоке Кабмина?



У меня есть вопросы к работе всех министров экономическо-промышленного блока. Я бы не хотела сейчас говорить по фамилиям: Новицкий, Полтавец, Данилишин или Продан. Мне не хотелось бы кого-то из них выделять. Ко всем ним есть много вопросов.



Я понимаю, что со стороны всегда видишь проблемы намного острее. Ты не варишься в этой структуре – ведь бюрократия занимает 75, а то и 90% твоего времени – и можешь более здраво оценивать ситуацию. Но я вижу, что есть, над чем работать, абсолютно всем.



Но о кадровых ротациях можно говорить только, если будут найдены претенденты, которые могут более эффективно выполнять эту работу, а не просто говорят: «Я готов!». Меня этот подход тоже не устраивает. А ты там будешь полезен? Ты объясни, что ты там будешь делать и чем ты потом будешь отвечать, если не реализуешь те программы, на которые ты сегодня вроде как готов: своим авторитетом, авторитетом своей политической силы или ты закроешься спиной премьер-министра?



Потому что исполнительная власть и законодательная – это абсолютно разные вещи. Там ты попадаешь в пучину с таким количеством подводных течений, с таким клубком завязанных интересов, что порой, даже видя, как можно ту или иную реформу провести, отдаешь себе отчет, что ты в этой реформе погибнешь.



Допустим, в том же Минуглепроме за последние полтора года было сделано больше, чем за последние 15 лет, и при этом я не могу сказать, что предыдущие министры были менее профессиональными, они не понимали существования проблем или меньше хотели побороть коррупцию. То, что сделал Полтавец в Минуглепроме, было сделано, во-первых, благодаря его опыту и авторитету. Потому что в 70 лет его уже ничем особо не напугают, он уже все это прошел, а во-вторых, благодаря отсутствию взаимоотношений с основными финансово-промышленными группами, завязанными на угольном бизнесе.



Ведь часто хорошие желания наших политиков убивают их опасения о своей политической перспективе: мол, если я сейчас что-то сделаю, мне это когда-нибудь как-то аукнется. У Полтавца этого нет, он понимает, что он может это сделать сегодня, и поэтому не должен переносить на завтра. Благодаря этому за полтора года он сделал много, нажив себе при этом колоссальнейшее количество врагов. При этом есть, конечно, и вещи, по которым можно дискутировать, которые можно было сделать, наверно, и лучше.



Но время покажет. Будут более профессиональные люди – будет нормальное поступательное движение вперед. Святых коров в правительстве нет.



Когда вы говорите о людях, которые говорят: «Я готов», вы так намекаете на людей, которые действительно так говорят – на Сергея Тигипко и Петра Порошенко? Насколько известно, оба эти политика претендуют на вакантное кресло министра финансов…



Сразу хочу сказать, что не имею в виду ни Тигипко, ни Порошенко, ни Гайдука, хотя ему нужно отдать должное – он ни разу не сказал, что готов (смеется). Я вообще не хочу переходить на личности. Можно взять любого из сотен желающих сесть в кресла министров, от которых слышны декларации, но не понятен уровень реформ, которые они собираются проводить. То есть, имена вроде бы и звонкие, но поступки, дела… Мы должны понимать, насколько у этих людей есть ресурс, потенциал, ответственность для того, чтобы работать в исполнительной власти.



Я все-таки перейду на личности и спрошу, кого вы видите идеальным министром финансов в нынешней ситуации?



Не готова сказать.



Говорят, что сейчас функции министра финансов фактически напополам выполняют Турчинов и Тимошенко…



Понятно, что сейчас и на Александре Валентиновиче, и на Юлии Владимировне лежит колоссальная ответственность.



Так должно быть? Они сознательно взвалили на себя эту ответственность или все-таки будет найден человек на эту должность?



Я думаю, что поискать можно. У нас в стране есть люди, показавшие себя системными финансистами. Я не хочу называть фамилии, которые сейчас рассматриваются, потому что у нас не успеешь фамилию назвать, как на человека грязи выливается больше, чем вообще о нем кто-либо когда-то до этого слышал. Но будем надеяться, что в правительство придет системный профессиональный человек.