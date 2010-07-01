Гриценко выбрал своей жертвой Бойко

Обнародованное решение Стокгольмского суда относительно компании «РосУкрЭнерго» не оставляет никаких сомнений в том, что министр топлива и энергетики Юрий Бойко, в сферу ответственности которого входит НАК «Нефтегаз Украины», предал интересы Украины в пользу своего бизнес-партнера, миллиардера Дмитрия Фирташа. Такое мнение высказал народный депутат Украины от фракции НУНС Анатолий Гриценко, сообщает «Лига». В частности, политик отметил: «Теперь уже для всех стало очевидным, что бизнесовые и корпоративные интересы для министра Бойко намного важнее, чем интересы Украины и украинского народа». При этом Гриценко выразил уверенность в том, что Бойко не имеет права в дальнейшем занимать высокую государственную должность, поскольку его деятельность наносит вред Украине и оборачивается многомиллиардным ущербом. Лидер «Гражданской позиции» настаивает на том, что Президент Украины Виктор Янукович совместно с коалицией должны немедленно отправить главу Минтопэнерго в отставку. «Если Янукович этого не сделает - значит он сам «в доле» с Фирташем и компанией «РосУкрЭнерго», - подчеркнул Гриценко. Напомним, сегодня на пресс-конференции лидер БЮТ Юлия Тимошенко обнародовала решение Стокгольмского суда, из которого следует, что представители нынешнего руководства НАК «Нефтегаз Украины» в Стокгольмском суде сами согласились удовлетворить требования компании «РосУкрЭнерго».