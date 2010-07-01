Литвиновцам закон от «Регионов» не помеха

Народный депутат от фракции Блока Литвина Олег Зарубинский не видит явного ущемления интересов Блока Литвина в законопроекте о местных выборах, внесенного Партией регионов, в котором, в частности, запрещается участие блоков в выборах, пишет УНИАН. «Нам давно пора было переходить на систему переформатирования и участия в выборах в качестве Народной партии», - отметил политик. По его словам, ядром Блока Литвина всегда была Народная партия, которая имеет реального лидера, реальную организацию на местах и не является технологическим проектом. «Нужно привыкать к тому, что не технологические проекты и не лидеры с сезонными рейтингами, которые приобрели политические партии, должны участвовать в выборах, а реально существующие структуры, которые знают на местах», - добавил Зарубинский.