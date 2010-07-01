Тимошенко «накапает» на власть в МВФ

Блок Юлии Тимошенко передаст Международному валютному фонду решение Стокгольмского арбитража, которое подтверждает, что Украина отказалась от своих позиций относительно растаможивания газа «РосУкрЭнерго». Об этом сегодня во время заседания оппозиционного правительства заявила лидер БЮТ Юлия Тимошенко. «Мы передадим в Международный валютный фонд решение Стокгольмского арбитражного суда по этой сделке», - сказала она. Тимошенко отметила, что также среди документов, которые будут переданы Международному валютному фонду, документы, подтверждающие, что до 1 сентября 2010 года должны быть выплачены Украиной штрафные санкции в размере 500 млн долларов компании «РосУкрЭнерго». Лидер БЮТ также сообщила, что соответствующее решение Стокгольмского арбитражного суда будет передано всем иностранным посольствам в Украине. Она заявила, что фракцией БЮТ также будет внесен проект закона о запрещении выполнения решения Стокгольмского арбитражного суда относительно возвращения газа «РосУкрЭнерго».