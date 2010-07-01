В Европе не в восторге от закона о судоустройстве

Эксперты Венецианской комиссии предоставили предварительные выводы относительно проекта закона о судоустройстве и статусе судей. Об этом рассказал министр юстиции, председатель рабочей группы по разработке соответствующего законопроекта Александр Лавринович, пишет Украинская правда. «Европейская комиссия за демократию через право направила министерству предварительные замечания», - рассказал Лавринович. Замечания к законопроекту были подготовлены членами Венецианской комиссии Джеймсом Гамильтоном (Ирландия) и Анной Сухоцки (Польша). Рассмотрев законопроект о судоустройстве и статусе судей, комиссия отмечает ряд усовершенствований в проекте закона, по сравнению с предыдущим проектом. В частности - по усилению независимости судебной власти. «В ряде случаев текст нового проекта является усовершенствованным», - резюмируется в заключении. Как позитив отмечается передача контрольных функций относительно Государственной судебной администрации. Приветствуются предложенные шаги для контроля над повышением квалификации судей. Вместе с тем, комиссия обращает внимание, что несмотря на введенные усовершенствования, в проекте закона остаются нерешенными основные проблемы в системе назначения и увольнения судей. Эксперт комиссии считает Йочень проблематичнойЙ роль в этом процессе Верховной Рады. Как известно, 3 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о судоустройстве и статусе судей.