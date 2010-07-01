Литвин заявил депутатам, что они должны его благодарить

Верховная Рада приняла за основу проект закона о выборах местных советов от Партии регионов, сообщает Украинская правда. За проект Александра Ефремова проголосовали 246 депутатов. Из них 169 - от Партии регионов, 19 - БЮТ, 8 - НУНС, 27 коммунистов, 19 - от Блока Литвина, 4 внефракционных. При этом спикер Литвин заявил, что ставит проект на голосование с рядом замечаний. «В частности, изъять из законопроекта положения, которые предусматривают возможность одновременного проведения с местными выборами выборов депутатов Верховной Рады и президента», - подчеркнул спикер. Также изъяты изменения в закон «О городе-герое Киеве» как не связанные с предметом законопроекта. На замечание депутатов Литвин заявил: «Вы еще должны меня благодарить, что я вытягиваю то, о чем идет речь. А то пошли бы на выборы все сразу». В то же время за проект бютовца Сергея Подгорного проголосовали только 165 депутатов.