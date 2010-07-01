Во дворе Администрации Президента сожгли наркотики

Наркотические вещества, которые Президент Виктор Янукович демонстрировал на совещании, сожгли во дворе Администрации Президента, сообщает Украинская правда. Вещества были сожжены одним из чиновников Администрации Президента в присутствии заместителя председателя АП Геннадия Васильева. После уничтожения наркотических веществ был подписан соответствующий акт. Васильев сообщил, что наркотики были закуплены на деньги сотрудников Администрации Президента. «Все это не так дорого стоит. Наши работники за свои деньги это сделали», - сказал Васильев, добавив, что всего было израсходовано около 1000 гривен.