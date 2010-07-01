Клинтон увеличили охрану

В местах проведения мероприятий с участием Государственного секретаря США Хиллари Клинтон правопорядок кроме сотрудников Управления государственной охраны будут обеспечивать также столичные милиционеры, сообщает Интерфакс-Украина. Как рассказали в центре общественных связей ГУ МВД Украины в Киеве, всего в помощь УГО будут задействованы 250 сотрудников столичной милиции (по 50 человек в местах, которые, как планируется, посетит Клинтон). Как сообщалось, 2-3 июля в Украине с официальным визитом будет находиться госсекретарь США Клинтон. В рамках визита состоится встреча Клинтон с Президентом Украины Виктор Януковичем, с главой МИД Константином Грищенко и лидером БЮТ Юлией Тимошенко. Количество задействованных во время визита сотрудников УГО не сообщается.