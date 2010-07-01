Украина и РФ подписали протокол по Керченскому проливу

30 июня - 1 июля в Москве в связи с заседанием подкомиссии по вопросам Азово-Керченского урегулирования подкомитета по международному сотрудничеству российско-украинской межгосударственной комиссии состоялся 33-й раунд переговоров делегаций Российской Федерации и Украины по Азово-Керченско-Черноморской проблематике. Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, стороны детально обсудили весь комплекс проблем, связанных с разграничением между двумя государствами морских пространств Азовского и Черного морей, а также урегулированием вопросов, относящихся к Керченскому проливу. По итогам переговоров был подписан протокол, в котором определены направления дальнейшей работы экспертов сторон по поиску взаимоприемлемого урегулирования. Следующая встреча делегаций намечена на октябрь нынешнего года в Киеве, сообщает Лига.