Литвин не намерен выставлять личное на первый план

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин не будет бороться за то, чтобы блокам политических партий было разрешено выдвигать своих кандидатов на местных выборах. Об этом глава парламента заявил сегодня на брифинге, комментируя результаты голосования по законопроекту №6601 в первом чтении, сообщает Лига. В частности, Литвин отметил: «Что касается блоков, то, казалось бы, я в первую очередь должен быть заинтересован в том, чтобы присутствовали именные блоки. В то же время, сегодня все выступающие говорили о том, что они (Блоки. - Ред.) не способствовали политическому структурированию украинского общества». «Поэтому выставлять свое личное на первый план я не могу и не буду этого делать», - подытожил глава Верховной Рады. Напомним, сегодня Верховная Рада приняла за основу законопроект №6601, которым вводятся выборы по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) системе на выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей. За документ в первом чтении проголосовали 246 народных депутатов.