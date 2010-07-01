Оппозиция не хочет участвовать в «фарсе» коалиции

Оппозиция обвиняет коалицию в профанации обсуждения закона об основах внутренней и внешней политики. Об этом заявил Вячеслав Кириленко, информирует Украинская правда. «Уважаемые коллеги, сейчас 20:10, по сути, ночь уже. А мы рассматриваем основы внутренней и внешней политики, которые должны быть на века», - сказал Кириленко. «В зале порядка 50 депутатов коалиции. А когда будут голосовать в целом, то на табло высветится 250! И в последнее время все так принимается. Из 420 поправок оппозиции (комитетом) не учтены 400. В зале происходит чистой воды профанация демократического процесса», - подчеркнул депутат. Он заявил, что его группа принимать участие в этом «фарсе» не будет. Вместе с тем коммунистка Алла Александровская призвала оппонентов «прекратить читать лекции на совсем непопулярные темы». В основном поправки вносит Иван Заец. Фракция БЮТ в зале отсутствует. Фракция НУНС представлена десятком депутатов. В зале находится не более 50 депутатов.