Литвин обнадежил самовыдвиженцев

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин не исключает, что при подготовке нового проекта закона о местных выборах ко второму чтению для кандидатов в городские председатели на местных выборах оставят возможность самовыдвижения. Об этом он заявил сегодня на брифинге, комментируя результаты голосования по законопроекту №6601 в первом чтении, сообщает Лига. Литвин отметил, что в данном вопросе он чувствует «определенное раздвоение»: с одной стороны, по его словам, мэры представляют интересы территориальной громады и должны быть подотчетны ей. В то же время, многие самовыдвиженцы, вступив в должность, присоединяются к той или иной политической партии, либо переходят из одной политической силы в другую. Литвин подчеркнул, что, в конце концов, они «должны четко задекларировать, какую политическую платформу поддерживают». «Вместе с тем, я не исключаю, что в процессе подготовки ко второму чтению ряд норм будет откорректирован, в том числе, очевидно, и эта», - сказал председатель парламента. Напомним, сегодня Верховная Рада приняла за основу законопроект №6601, которым вводятся выборы по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) системе на выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей. Документ в первом чтении поддержали 246 народных депутатов.