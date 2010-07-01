Европарламент отметит 200 дней президентства Януковича

Европарламент пригласил к себе делегацию украинских членов правительства. Об этом сообщил президент Европарламента Ежи Бузек, информирует «Голос Америки». «В сентябре исполняется 200 дней президентства Януковича, и я пригласил украинских членов правительства на конференцию. Это будет своеобразное отмечание двухсот дней в Европейском парламенте. Что это означает? Это означает, что мы должны держать как можно более тесные взаимоотношения с Украиной независимо от того, кто при власти. Мы говорим, что выборы были честными. Этого достаточно для нас», - сказал Бузек. Он также добавил, что украинцы сделали свой выбор - они выбрали Януковича. «Мы должны тесно сотрудничать с Украиной, и мы это делаем», - отметил он.