В Раде остались 40 депутатов и 4 журналиста

В Верховной Раде Украины продолжается рассмотрение во втором чтении законопроекта о принципах внутренней и внешней политики, сообщает УНИАН. По состоянию на 21.15 ВР рассмотрела 146 поправок из 423, поданных к законопроекту. В сессионном зале отсутствуют депутаты фракции БЮТ и почти полностью – фракции НУНС. Несколько депутатов от НУНС остались в сессионном зале, чтобы настаивать на рассмотрении своих поправок. В частности, это депутаты Юрий Кармазин и Иван Заец. В сессионном зале также находятся не более 40 депутатов от коалиции. В ложе прессы находятся 4 журналиста от информационных агентств, которые ожидают голосования.