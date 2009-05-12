Олесь Доний: «Отставка Луценко откроет путь к созданию коалиции БЮТ с Партией регионов»

Партия регионов снова заблокировала работу Верховной Рады.

Официальный повод сегодня – требование немедленно проголосовать за отставку министра внутренних дел Юрия Луценко. Громкий «алкогольный скандал» послужил хорошим толчком для «регионалов», которые уже давно точат зуб на министра. Тем более, что утром сам главный милиционер страны написал заявление об отставке.



Однако уходить с должности Юрий Витальевич вовсе не собирается. Главная надежда сейчас для него в том, что в парламенте не найдется 226 голосов для отставки. Тем более, что лидер НУНС Николай Мартыненко высказался против отставки Луценко, коммунисты «не очень за», да и БЮТ официально высказался в защиту министра. Представители же «луценковской» самообороны напрямую шантажируют коалицию выходом в случае отставки своего лидера. Более того, «самооборонцы» прогнозируют, что в случае участия в голосовании за отставку Луценко так называемой «группе Портнова» в БЮТ будет открыт путь к созданию коалиции ПР и БЮТ.



О позиции депутатской группы «Народная самооборона» по отставке своего лидера Юрия Луценко, последующих политических перспективах «самбистов» и возможных коалиционных метаморфозах «Главреду» рассказал депутат из НУНС Олесь Доний.



Олесь Сергеевич, встречался ли Юрий Луценко с депутатской группой «Народная самооборона» после инцидента в немецком аэропорту перед обнародованием своего заявления об отставке с поста министра внутренних дел?



Нет, встречи не было.



Было ли какое-то объяснение хотя бы по телефону?



Мы не виделись и не общались.



Как вы тогда формировали позицию депутатской группы перед сегодняшним парламентским днем?



Група пока не собиралась и позицию не отрабатывала. На этот момент пока нечего сказать о позиции «Самообороны». Когда будет голосование по отставке, возможно, позиция появится. Повторяю, заседания группы еще не было.



На когда оно запланировано?



Этот вопрос еще даже не обсуждался.



В каком режиме тогда работает «Народная самооборона»? Ведь сегодня может состояться голосование по отставке, а у вас нет никакой позиции?



В режиме ожидания.



В парламентских кулуарах уже говорят о том, что в случае отправления в отставку Юрия Луценко группа «Народная самооборона» объявит о своем выходе из парламентской коалиции. Это возможно?



Очевидно, что так должно быть. Я лично буду предлагать поступить так в случае, если отставка Луценко пройдет голосами представителей коалиции. У оппозиции голосов для отставки нет, если же Юрия Луценко отставят представители коалиции, то зачем нам находиться в большинстве, которое не может защитить своих представителей?



Какие сейчас настроения у представителей коалиции, может ли кто-то проголосовать за отставку?



Заседания фракции, где бы это можно было обсудить, еще не было. Пока до конца не понятно, будет ли кто-то из большинства голосовать за отставку. В случае, если представители БЮТ дадут голоса, это будет признаком того, что готовится формирование «широкой коалиции» между БЮТ и Партией регионов. Нам с ними делать будет ничего.



Сей час в адрес лидера «Народной самообороны» звучат очень серьезные, как для политика, обвинения. Есть ли у Юрия Луценко перспективы развития своей политической карьеры после «алкогольного скандала» в Германии?



Об этом нужно спрашивать у него самого. У Луценко, как и у любого политика, бывают разные периоды. С точки зрения украинского опыта у разных политиков были разные периоды. Люди и по три раза становятся генпрокурорами, по несколько раз становятся премьерами, то есть постоянно происходят взлеты и падения. К ним нужно быть готовым, ну и делать соответствующие выводы после падений. Свои ошибки нужно стараться исправить в будущем.



А что касается перспектив политической силы «Народная самооборона»? Ведь совсем недавно прошел съезд партии и Юрий Витальевич говорил о позитивных перспективах?



Это вопрос не ко мне. Я не член партии «Народная самооборона». Партийцы должны на это отвечать. Раньше у нас было общественное движение «Народная самооборона». Луценко сказал, что он себя исчерпал. Я принадлежу к депутатской группе, а это уже совсем другая структура.



Я и раньше говорил о необходимости объединения на базе и при участии «Самообороны» разных политических сил. Мне досадно, что к этому мнению не прислушались год назад, еще в канун киевских выборов. Тогда я предлагал объединяться с Анатолием Гриценко и Виталием Кличко. Возможно, после этого инцидента будут больше прислушиваться, что необходимо более активное сотрудничество с другими политическими силами.



Потеряет ли «Народная самооборона» свой электорат?



Мы должны были идти самостоятельно в 2007 году, когда были протестным движением и против «оранжевых», и против «бело-голубых». Тогда мы потеряли большую часть своих сторонников, которые не воспринимали объединения с политической силой, которую мы критиковали до этого. Теперь нам нужно акцентировать внимание на сотрудничестве с разными политическими силами. Раньше нужно было искать общий язык с Гриценко и Яценюком. Теперь эти политики «разошлись» и с ними сотрудничать почти нереально. Но появляются новые лица, например Тигипко, и с ними нужно находить общий язык и строить альтернативу.



Как лично вы оцениваете инцидент с Юрием Луценко? Насколько адекватна его позиция в настоящий момент?



Я считаю, что позиция Луценко в настоящий момент абсолютно нормальная. Он предложил обществу определиться. Думаю, это нужно было сделать еще в первый день после инцидента, объяснить ситуацию, а в случае необходимости принести извинения, чтобы общество осознало его действия.



Но теперь политики воспользовались ситуацией. По реакции и поведению Партии регионов видно, что они хотят не просто ударить по оппоненту и персональному врагу, но и вернуться к власти и создать коалицию с БЮТ. Еще раз отмечу, если отставка Луценко произойдет с помощью БЮТ, то это будет началом создания коалиции с Партией регионов.



Все разговоры о блокировании трибуны ради того, чтобы через 30 дней был распущен парламента я всерьез не воспринимаю. Зачем им это, вопрос отставки будет рассмотрен, никто не отказывается вынести отставку Луценко в зал. Скорее всего, работа Верховной Рады будет разблокирована и после обеда состоится голосование по снятию Юрия Луценко с поста министра внутренних дел.



Кто в БЮТ поддержит отставку Луценко?



Группа Портнова. Если проанализировать ситуацию, то именно он со своими единомышленниками еще в предыдущий раз голосовал за отставку Луценко.