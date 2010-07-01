«Регионы» не приветствуют вой по поводу цензуры в СМИ

Народный депутат из фракции Партии регионов Василий Хара негативно относится к цензуре в СМИ. Об этом Василий Хара сказал в комментарии «Gazeta.ua». «Но я не приветствую тот вой, который сегодня подняли по этому вопросу. Потому что о цензуре в СМИ можно говорить только относительно. Любой владелец издания так или иначе будет диктовать свои условия. Газета не может быть полностью свободной, если ее кто-то финансирует», - отметил Хара. По его словам, Партия регионов возмущалась существованием цензуры во времена «оранжевой власти». «Но мы не заходили в такой уровень нетерпимости, как это делается сегодня. К цензуре нужно относиться более-менее объективно. Относительная цензура была и будет», - прибавил депутат. «Регионал» заметил, что несколько недель назад парламент уже создавал комиссию по изучению случаев цензуры в СМИ. «Поэтому в настоящий момент мы не голосовали. А вот тогда мы всех уговаривали дать свои кандидатуры. Но это проигнорировали», - объяснил Хара. Напомним, депутаты проголосовали за создание комиссии по свободе слова. Ее возглавит «нунсовка» Ирина Геращенко.