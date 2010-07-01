В Украине создается модель тоталитарного государства - БЮТ

Губернаторы получили указание создать группы силовиков, которые переписывают активистов БЮТ и на каждого заводится карточка. Об этом на пресс-конференции в Житомире заявил руководитель областной организации БЮТ Сергей Пашинский, информирует «Gazeta.ua». «Для них есть только один враг, которых надо либо запугать или купить», - сказал парламентарий. В частности, по словам Пашинского, переписали всех торговцев на Хмельниччине. Депутат также констатировал, что в Украине создается модель тоталитарного государства. В качестве примера парламентарий привел проект налогового кодекса, который был принят в ВР. Он напомнил, что согласно документу налоговая может списывать любые счета. Депутат также раскритиковал «регионалов» за принятый бюджетный кодекс. «ПР нарушила свою избирательную фишку, приняв проект бюджетного кодекса, по которому все средства распределяются в Киеве, хотя они и обещали отдать деньги на места», - напомнил Пашинский, добавив, что страна возвращается к кучмовской модели.