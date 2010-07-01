ПР возьмется за оздоровление детей, молодежи и семей с детьми

Народный депутат Украины от Партии регионов, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здравоохранения Виктор Корж заявил, что отсутствие государственной программы оздоровления и отдыха детей не способствует улучшению состояния здоровья населения Украины. «Большую обеспокоенность вызывает и тот факт, что впервые за годы независимости Украины мы два года подряд не услышали в Верховной Раде отчета предыдущей власти относительно оздоровительной кампании 2008-2009 гг.», - подчеркнул депутат, информирует пресс-служба Партии регионов. Виктор Корж заявил, что именно формирование здорового образа жизни способствует улучшению состояния здоровья подрастающего поколения и населения в целом. «Анализ факторов, влияющих на состояние здоровья всей молодежи, свидетельствует, что примерно 10% зависит от уровня здравоохранения, 20% - от наследственности, еще 20% - от экологии, а 50% - от образа жизни», - уточнил он. «Именно с целью привлечения внимания общества к проблеме оздоровления и отдыха, а также с целью урегулирования этих и ряда других вопросов мы предлагаем проведение парламентских слушаний, которые будут способствовать реализации системного подхода и выработке целостной системы организации оздоровления и отдыха детей, молодежи и семей с детьми», - резюмировал Виктор Корж.