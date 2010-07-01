Тимошенко поговорит с Х.Клинтон о «РосУкрЭнерго»

Лидер объединенной оппозиции Юлия Тимошенко намерена во время встречи с Госсекретарем США Х.Клинтон поставить вопрос о ситуации с «РосУкрЭнерго». «Я передам на английском языке полное изложение этой ситуации и, кроме того, само решение арбитражного суда», - сказала во время заседания оппозиционного правительства Ю.Тимошенко, передает ИА «Интермедиа консалтинг». «Я убеждена, что великая держава, которую она представляет, стоит на позициях защиты демократии, стоит четко против отмывания грязных денег в мире и использования их после того для увеличения коррупции», - добавила политик. Она отметила, что верит в то, что Европейский Союз, США, Российская Федерация и другие страны мира не будут исповедовать двойные стандарты, руководствуясь исключительно своими национальными интересами, а будут исповедовать интересы человечества по защите чести, прозрачности, демократии и свободы. «Я пока остаюсь оптимистом», - сказала Ю.Тимошенко.