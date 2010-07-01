По приказу Ющенко освободили обвиняемых в торговле людьми?

Братьев Боцвинюков, обвиняемых в торговле людьми, в 2005 году освободили по личному указанию президента Виктора Ющенко. «Еще в 2003 году четырех братьев Боцвинюкив задерживали в Украине по подозрению в торговле людьми. Обвинение тогда имело 52 доказанных эпизодов преступной деятельности подозреваемых», - сообщают источники «ЗИК». Издание отмечает, что «в начале 2005 года по личному указанию Ющенко братьев освободили из-под стражи»: «Виктор Ющенко тогда лично перезвонил заместителю прокурора Черновицкой области по этому делу, и братьев освободили в зале суда». Защитниками братьев Боцвинюков были бывший генпрокурор Олег Литвак и бывший замгенпрокурора Богдан Ференц. Как сообщалось, четырех братьев Боцвинюков - Емельяна, Ярослава, Степана и Михаила, задержали одновременно в США, Канаде и Германии. Им в США предъявлены обвинения в торговле людьми. «Еще один из братьев - Дмитрий Боцвинюк - находится в Украине. Но из-за отсутствия соглашения с Украиной об экстрадиции для американского правосудия он остается недосягаемым», - сообщает «ЗИК». По сообщению департамента юстиции США, братьев Боцвинюков из Буковины власти Пенсильвании обвиняет в том, что они в течение 2000-2007 годов нелегально перевезли из Украины в Филадельфию через Мексику более 30 человек, преимущественно молодых девушек. «Своим потенциальным жертвам братья обещали работу в США с зарплатой 500 долларов в месяц, проживание и питание. В действительности нелегальные мигранты жили по несколько человек в одной комнате, спали на грязных матрасах на полу и почти не получали зарплаты», - отмечается в сообщении. Если суд признает братьев Боцвинюков виновными, их грозит 12 лет тюрьмы или пожизненное заключение и 750 тысяч долларов штрафов.