Королевская назвала свой закон первым реформаторским

Принятый сегодня парламентом Закон «О государственно-частном партнерстве» - первый документ, соответствующий понятию «реформа». Об этом заявила народный депутат от БЮТ, глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, Наталия Королевская - автор закона, информирует «РБК-Украина». По ее мнению, теперь главное, чтобы этот закон не остался на бумаге, а стал действительно работающим документом. Принятый закон разрабатывался более года с привлечением международных экспертов и экспертов Фонда эффективного управления. Сложности в его принятии обусловлены тем, что он предлагает абсолютно новый для Украины инновационный механизм сотрудничества между государственными и коммунальными организациями и частными компаниями. При этом государство допускает инвесторов к объектам инфраструктуры (дорогам, мостам, жилищно-коммунальному хозяйству, системе здравоохранения и образования), но продолжает управлять этими объектами, не передавая их в частные руки. Закон позволит привлечь средства на инфраструктурные проекты, которые сегодня невозможно профинансировать из бюджета. «Это означает, что можно будет сдвинуть с места решение проблем, которые годами откладывались из-за того, что были «не по карману» госбюджету, а 100% передача этих сегментов в руки частного сектора была невозможна из-за их стратегического и социального значения», - отметила Королевская. По ее мнению, новый закон позволит мобилизовать ранее неиспользуемые ресурсы местного, регионального или международного частных секторов, которые ищут возможности для инвестиций в государственный сектор. Особенное значение данный закон имеет для подготовки к Евро-2012, а также - для развития депрессивных регионов.