В БЮТ говорят, что успеют сделать ВО «Батькивщина» ребрейдинг

Юристы успеют зарегистрировать ребрендинг партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина» в Министерстве юстиции. Такое мнение озвучил депутат от БЮТ Сергей Власенко в эфире 5 канала, отвечая на вопрос, успеют ли юристы БЮТ подготовить все необходимые документы, информирует «Украинская правда». Кроме того, Власенко заявил, что «Стокгольмский арбитраж не мог принять иного решения по иску «РосУкрЭнерго» к «Нафтогазу». «Судебное решение пронизано тем, что «Нафтогаз» согласился, «Нафтогаз» подтвердил, «Нафтогаз» отказался от претензий, «Нафтогаз» утверждал, что он незаконно приобрел газ. Это даже не судебное решение, это освящение мирового соглашения... Я еще не видел такого решения, чтобы так бездарно была выстроена позиция защиты», - считает депутат. «Это не юристы. Юристы в этой ситуации имели поручения от клиента. И они их выполняли», - добавил он.