В принятом законе о внешней политике изъят пункт о НАТО

Верховная Рада приняла закон о принципах внутренней и внешней политики Украины. За соответствующее решение проголосовали 259 депутата из 279 зарегистрированных в зале. В частности, 171 депутат от Партии регионов, 25 БЮТовцев, 13 НУНСовцев, 27 коммунистов, 19 - из Блока Литвина и 4 внефракционных, сообщает «Интерфакс-Украина». Законопроект внес в парламент президент Виктор Янукович. Среди главных принципов в документе значится обеспечение полноправного участия Украины в общеевропейской и региональных системах коллективной безопасности, обретение членства в Европейском Союзе при сохранении добрососедских отношений и стратегического партнерства с Российской Федерацией, другими странами СНГ, а также с другими государствами мира. При этом из законопроекта изъят пункт об обретении Украиной членства в НАТО. Удаление этого пункта вызвало возмущение в оппозиции. Кроме того, в законопроекте прописан «языковой вопрос»: «Обеспечение развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, гарантирование свободного развития, использования и защиты русского, других языков национальных меньшинств Украины». Оппозиция настаивала, чтобы статус украинского языка был утвержден «как единственного государственного». При рассмотрении поправок к законопроекту депутат от НУНС Вячеслав Кириленко обвинил коалицию в профанации. «В зале порядка 50 депутатов коалиции, и когда будут голосовать в целом, то на табло высветится 250! И в последнее время все так принимается. Из 420 поправок оппозиции (комитетом) не учтены 420. В зале происходит чистой воды профанация демократического процесса», - подчеркнул депутат. Он заявил, что его группа участвовать в этом «фарсе» не будет.