У Азарова настроены на сотрудничество с фермерами

Правительство настроено на конструктивное сотрудничество с фермерами. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Виктор Слаута во время встречи с представителями Аграрного союза Украины и Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, сообщает ИА «Интермедиа консалтинг» со ссылкой на пресс-службу Кабмина. Во время встречи стороны обсудили ряд вопросов, в частности: ценовую политику на рынке зерна, обеспечение сельхозтоваропроизводителей горюче-смазочными материалами, совершенствование системы налогообложения, в том числе введение единого сельскохозяйственного налога, совершенствование деятельности Аграрного фонда Украины, урегулирование земельных отношений, создание кооперативов на селе для заготовки молока и другой сельскохозяйственной продукции, формирование и развитие фермерских рынков для реализации сельскохозяйственной продукции.