Литвин предлагает принимая законы «спешить медленно»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин отмечает необходимость принятия такого Налогового кодекса, который имел бы общественную поддержку. По его словам, на сегодня проект Налогового кодекса с учетом тех поправок, которые уже обработаны, составляет около двух тысяч страниц, сообщает пресс-служба ВР Украины. «Если будут проработаны все поправки, которые еще вносятся, то можно утверждать, что этот документ будет объемом не менее четырех тысяч страниц», - отметил В.Литвин. К тому же, добавил он, нужно будет «подготовить сравнительные таблицы, сделать отсылку к другим законам, проследить за тем, чтобы новый документ не противоречил уже существующим и привести его в соответствие с ним». «Все это довольно непростой процесс, - подытожил руководитель украинского парламента. - А в ходе принятия законов должен действовать известный принцип – «спеши медленно», ибо лучше, чтобы закона не было вообще, чем был быстро слепленный, некачественный. Кроме того, считает В.Литвин, нужно согласовать проекты Налогового и Бюджетного кодексов. Руководитель парламента также напомнил, что после того, как документ будет подготовлен к рассмотрению в соответствии с законом о Регламенте, предоставляется 10 дней, чтобы депутаты могли изучить его и иметь возможность или оппонировать тем или иным положением, или согласиться. «Поэтому сказать, когда этот законопроект будет окончательно рассмотрен, я не могу», - отметил Председатель Верховной Рады. Несмотря на то, что до завершения сессии еще есть время, он не исключает принятия парламентом решения о продолжении его работы. «Этот законопроект нужно отработать в соответствии с теми требованиями, которые содержатся в законе о Регламенте, а затем, учитывая большой общественный резонанс этого документа, опубликовать его, чтобы все, кто интересуется проектом, имели возможность высказать свои предложения», - заявил В.Литвин. По его мнению, на заключительном этапе рассмотрения проекта Налогового кодекса следовало бы провести общественные слушания, завершить их парламентскими слушаниями и принять документ, который имел бы общественную поддержку. «Нам нужен качественный, работающий документ, а не ударные темпы его принятия», - отметил В.Литвин. В этом отношении, по его словам, в ближайшее время состоятся соответствующие консультации с правительством, «потому что для нас крайне важно, чтобы налоговое законодательство было стабильным, понятным налогоплательщикам, чтобы оно защищало тех, кто платит налоги».