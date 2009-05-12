Штайнмайєр: Ключові політики України самі знають, що мають тягнути одного воза

Він – віце-канцлер і міністр закордонних справ ФРН. Нещодавно Штайнмайєр разом зі своїм польським колегою Радославом Сікорським виступив з ідеєю помирити Віктора Ющенка і Юлію Тимошенко. За останніми відомостями з Брюсселя, ця пропозиція не знайшла необхідної підтримки серед країн Євросоюзу. В інтерв’ю «Главреду» пан Штайнмайєр також був доволі обережним щодо оцінок затяжної конфронтації українського Президента і прем’єр-міністра



Чи можна сказати, що особистісний рівень спілкування між українськими й німецькими політиками впродовж останніх років був відмінним?

Будь ласка, скажіть це, і ви матимете рацію. За минулі роки я сам бував у Києві багато разів, і мої колеги по посаді, зі свого боку, були тут, у Берліні. Я згадую хороші, детальні переговори. І не забудьте про численні контакти між парламентаріями наших країн. Тобто загалом обміну не бракує!

Чи правда, що Німеччина трохи стомилася від України через її постійні внутрішньополітичні конфлікти?

Стомилася? Як ви дійшли такої думки? У політиці навіть немає такої категорії. Звичайно, ми дуже уважно стежимо за розвитком в Україні. І це саме собою зрозуміло у випадку з таким важливим сусідом. Це правда, що з огляду на економічну кризу Україна перебуває у скрутному становищі. Тому зараз надзвичайно важливо згуртувати політичні сили в Україні, щоб настійно і без зволікань втілювати в життя прийдешні рішення і реформи. І ваша країна знає, що вона може покластися на нашу і європейську підтримку.

Як вам вдається уникати серйозного протистояння з канцлером Ангелою Меркель? Чи насправді між вами не все так гладко, як видається із Києва?

У нас склалися упорядковані і прагматичні робочі стосунки. І це цілком природна річ між партнерами по коаліції. Звісно, у нас дуже різні способи роботи й різні політичні біографії. Але люди не зрозуміли б, якби ми вели окопні бої замість того, щоб з усіх сил протидіяти кризі й у нашій країні.

Чи могли б Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко використати ваш досвід мирного співіснування з Ангелою Меркель?

Знаєте, кожна країна інакша і має свої особливості. Тож ми не можемо давати порад. Я вважаю, що ключові політики України самі прекрасно розуміють, що для вирішення нагальних проблем своєї країни вони мають тягнути одного воза, навіть у рік виборів!

Чи можна сказати, що погляди на зовнішню політику у Франка-Вальтера Штайнмайєра і Ангели Меркель дуже подібні? Чи все-таки у цих поглядах є розбіжності?

Є одна німецька зовнішня політика. Звичайно, трапляються відмінності у думках, але щодо всіх важливих питань ми узгоджуємо наші позиції.

Ви сперечалися з канцлером із приводу приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО?

Ви маєте на увазі саміт НАТО в Бухаресті, коли обговорювалося це питання? У пані Меркель і у мене була спільна лінія, а потім ми погодили спільну позицію з партнерами по НАТО.

В Україні очікують, що виконання Річних національних програм допоможе уникнути в майбутньому виконання ПДЧ. У Києві існує думка, що РНП і ПДЧ – однакові формати з різними назвами. Що ви думаєте з цього приводу?

Стосовно цього ухвалені в Бухаресті рішення цілком ясні: ПДЧ є важливим і необхідним етапом на шляху до НАТО, і для України також.

Що ж до Щорічної національної програми, то це хороший інструмент підготовки до євроатлантичних структур. Ми підтримуємо Україну в його використанні у повному обсязі.

Які можливості відкриваються перед Україною, що бере участь у проекті Європейського Союзу «Східне партнерство»?

Пригадую, як у лютому 2007 року, коли Німеччина головувала в ЄС, я був у Києві, щоб разом із Президентом Ющенком дати початок переговорам про нову поглиблену Угоду між ЄС та Україною. Вона створює шанси, і ми маємо спільно працювати над тим, щоб скористатися ними. Що ж стосується нового «Східного партнерства», то Україна, як найбільша країна цього регіону, відіграє, звичайно, головну роль. Урешті-решт, ваша країна має потенціал стати двигуном подальшого наближення до ЄС усього регіону.

Чому, на вашу думку, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розкритикував цю ініціативу ЄС? Чи не гадаєте, що Москва побоюється того, що Євросоюз зазіхнув на сферу впливу Росії?

Росіянам ми кажемо цілком чітко: «Східне партнерство» не спрямоване проти когось, зокрема й проти Росії. Навпаки, я був би радий, якби Росію, як і Туреччину, вдалося б залучати скрізь, де існують спільні інтереси і є нагода для співпраці.

Росія розкритикувала домовленість ЄС і України щодо модернізації української газотранспортної системи. Російський президент Дмітрій Медвєдєв уже висловив свою стурбованість із цього приводу під час переговорів із канцлером Ангелою Меркель. Чи можливо, що Німеччина спробує переглянути домовленість між ЄС і Україною щодо ГТС?

Ми всі зацікавлені в модернізації українських газопроводів. Я був би радий, якби Росія стала частиною останньої домовленості. Урешті-решт, нам усім має бути чітко зрозуміло: справді стабільне газопостачання можливе лише тоді, коли всі сядуть за один стіл – виробники, транзитери і споживачі. Нам потрібні надійні договірні відносини й такі самі надійні механізми владнання супе­речок. Саме про це йдеться.

Нинішній рік дуже важливий для Німеччини й України. В обох країнах відбудуться вибори. У чому відмінності й схожі риси цих виборів?

Дійсно, на наші країни очікують важливі вибори. І в обох країнах йдеться про перспективи на майбутні роки. Що стосується України, то я сподіваюсь – і ви, напевне, також, – що нарешті в політичне життя повернеться трохи спокою і стабільності. Саме зараз, у напруженому економічному становищі, це – важлива передумова для формування майбутнього країни.

Чи ви вже вирішили, куди здійсните свій перший закордонний візит на посаді канцлера? Можна очікувати, що Україна опиниться в першій п’ятірці відвідуваних вами країн?

Спочатку – вибори, а потім – візити! Проте одне зрозуміло: Україна і після зміни уряду залишиться для нас важливим партнером.

ДОСЬЄ

Франк-Вальтер Штайнмайєр.Народився 5 січня 1956 року в селі Бракельзик (земля Північний Рейн-Вестфалія). У 1975 році вступив до Соціал-Демократичної партії (СДПН). Мав намір після армії стати спортивним ведучим або ж архітектором, однак зрештою вирішив здобути юридичну освіту. Навчався в університеті Юстуса Лібіша в Гіссені (1976–1982 рр.). У 1991 році починає працювати в канцелярії губернатора Нижньої Саксонії Герхарда Шредера, де робить хорошу кар’єру. Після перемоги Шредера на виборах канцлера Німеччини Штайнмайєр – статс-секретар федерального уряду й уповноважений із координації діяльності спецслужб (1998–1999 рр.). Попри важливість посади, він уникав спілкування з пресою: його називали правою рукою Шредера і сірим кардиналом. У липні 1999 року стає начальником відомства федерального канцлера. У листопаді 2005 року, після обрання Ангели Меркель федеральним канцлером, Штайнмайєра призначено міністром закордонних справ. У листопаді 2007 стає віце-канцлером Німеччини, другою особою в державі. Дружина – Ельке Бюденбендер. Має доньку 1996 року народження.