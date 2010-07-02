В НУНС знают когда ПР проведет референдум по Конституции

Партия регионов планирует провести референдум по Конституции одновременно с выборами к местным советам 31 октября. Об этом заявил народный депутат, член Политсовета партии «За Украину»! Иван Стойко, сообщает пресс-служба партии «За Украину!». Он подчеркнул, что парламентское большинство на одно пленарное заседание вынесло закон о всеукраинском референдуме, постановление о назначении местных выборов и законе о выборах к местным советам. «Спешка в принятии данных важных для государства законов свидетельствует о том, что Януковичу нужно принять свою авторитарную конституцию одновременно с проведением местных выборов», - отмечает член группы «За Украину»!. «Проведя местные выборы по своему закону, который утверждает Партию регионов «единственной управляющей и направляющей», одновременно с референдумом по Конституции, Янукович полностью утверждает авторитарный режим в Украине», - подытожил Иван Стойко.