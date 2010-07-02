Стецькив: Законопроект о референдуме «откровенно неконституционный»

Законопроект о всеукраинском референдуме, который должен рассматриваться парламентом во втором чтении, во многих своих положениях «откровенно неконституционный». Об этом в эфире Радио «Свобода»заявил замглавы фракции НУНС Тарас Стецькив. «К закону, который был принят и представлен Партией регионов 3 июня, я подал лично более трех десятков поправок, хотя бы только для того, чтобы иметь возможность дискутировать и в комитете, и отстаивать эти поправки в Верховной Раде. По моему мнению, во многих своих положениях этот закон откровенно неконституционный. Он противоречит Конституции Украины, и вообще прежде чем его рассматривать, надо было его подать в Конституционный Суд», - сказал Стецькив. В частности, по его словам, «в части «Право на референдум», по представлению неизвестно какой инициативной группы, можно будет изменять Конституцию, отменять конституционные положения, принимать новую редакцию Конституции, минуя Верховную Раду - это главная антиконституционность этого закона. А цель этого закона только одна - он нужен Януковичу для того, чтобы осенью, вероятно 31 октября, в тот самый день, когда будут выборы в местные органы власти, вынести на референдум и отменить те положения Конституции, которые были внесены в 2004 году, наделив себя таким образом полномочиями этакого украинского монарха. Он нужен власти только для того, чтобы легитимизировать завоеванную ими власть во время президентских выборов. Легитимизировать незаконным способом». По мнению Стецькива, законопроект о референдуме содержит норму, которая не может быть реализована без применения админресурса. Речь идет о необходимости за 40 дней насобирать 3 миллиона подписей. «Такие положения были только в гитлеровской Германии и в фашистской Италии. Поскольку за 40 дней это физически невозможно сделать, не применяя админресурс», - сказал депутат.