Закон «О местных выборах – это поражение демократии - эксперт

Партия регионов заинтересована в том, чтобы местные избирательная кампания была короткой. Об этом в комментарии сказал политолог Сергей Таран. «Настоящий старт кампании начнется еще в начале сентября, поскольку сейчас все разойдутся в отпуска» - отметил он, сообщает «Gazeta.ua». По словам эксперта, избирательная кампания будет короткой. «Но Партии регионов это как раз и нужно» - отметил Таран. «Длинные кампании власти не нужны. Власть всегда пытается сократить длительность кампании, ибо никому не нужно, чтобы люди особенно разбирались в выборах», - подчеркнул эксперт. Также, считает политолог, Партии регионов выгодно, если в день выборов на участки придет как можно меньше людей. «Ставка на это не делается, ибо чем меньше придет людей на выборы, тем в большем количестве власть сможет реализовать админресурс. А низкая явка может быть при короткой кампании» - добавил он. Он также отметил, что закон «О местных выборах» - это не победа Партии регионов, а поражение демократии. «Потому что там практически ограничиваются права всех и на все» - сказал политолог. Напомним, Верховная рада назначила очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на воскресенье 31 октября 2010. За соответствующее решение проголосовали 247 депутатов.