Идея заменить Тимошенко давно гуляет по «Батькивщине» - политолог

Запрет избирательным блокам участвовать в президентских выборах не повлияет на рейтинг партии «Батькивщина». Об этом заявил директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский комментируя заявление первого заместителя председателя партии «Батькивщина» Андрея Кожемякина о ребрендинге партии, информирует «Gazeta.ua». «Я не думаю, что это каким-то образом ограничит ее рейтинг. Это (узнаваемость партии - Ред.) Вопрос денег и небольшой рекламной кампании, притом не очень больших», - отметил аналитик. При этом эксперт сомневается, что в ближайшее время в БЮТ произойдет смена на руководящем кресле. «Идея заменить Тимошенко давно гуляет по «Батькивщине», но все дело в том, что ей нет замены», - пояснил Погребинский. Наибольшие же проблемы в результате принятия этого закона будут у спикера парламента Владимира Литвина. «Проблема Литвина не в том, что он не имеет денег, а в том, что у него плохое бренд», - отметил политолог.