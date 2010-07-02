Эксперт считает, что власть решила себя законсервировать

Анализ закона о выборах органов местного самоуправления показывает, что власть взяла курс на консервацию самой себя, а не на обновление или развитие. Такое мнение во время пресс-конференции высказал директор политических программ Центра прикладных политических исследований «Пента» Игорь Попов, сообщает ИА «Интермедиа консалтинг». Среди аргументов в пользу такой тенденции И.Попов привел запрет на участие в местных выборах блоков, а также ограничения срока регистрации для местных организаций партий, имеющих право выдвигать кандидатов. «Эти нормы являются вполне логичными, но их надо презентовать обществу за 1,5-2 года, а не за 4 месяца, когда они уже не имеют обратного действия», - подчеркнул эксперт. Кроме того, отметил И.Попов, выборы мэров в один тур не будут отражать четкой воли избирателей. Он также подчеркнул, что нормы закона фактически нивелируют роль новых политических проектов на местном уровне.