Тимошенко рассказала о преступлении которое покрывала власть

Лидер объединенной оппозиции Юлия Тимошенко во время заседания оппозиционного правительства сообщила, кто из высокопоставленных чиновников располагал текстом официального решения Стокгольмского суда, и кто засекретил эту информацию. «Решение Стокгольмского суда, вопреки утверждениям высших должностных лиц, что у них нет этого решения, находились у министра топлива и энергетики, у Президента Украины Виктора Януковича, под замком в сейфе у министра юстиции Александра Лавриновича, в НАК «Нафтогаз», в «РосУкрЭнерго».Все эти инстанции имели по сути официальное решение Стокгольмского суда», - добавила политик, передает ИА «Интермедиа консалтинг». Ю.Тимошенко отметила: то, что власть не обнародовала документов Стокгольмского суда, говорит о том, что она прикрывала преступление. «Засекретили они эту информацию исключительно потому, что надо было покрыть преступление», - сказала лидер ВО «Батькивщина».