В законе «О местных выборах» ПР собрали все самое худшее - Парубий

Закон «О местных выборах» от «Регионов» - это наихудший законопроект, который только можно было придумать. Об этом сказал народный депутат от блока НУНС Андрей Парубий, сообщает «Gazeta.ua». «Избирательные системы прошли все крайности. Но такое впечатление, что в этом законопроекте сознательно собрали все наихудшее, которое было в нашем доме», - отметил он. Нардеп неудовлетворен закрытыми списками, которые остаются. «Потому что они себя уже давно дискредитировали», - отметил он. «В селах остается мажоритарная система только с партийным выдвижением. То есть, общество не может выдвинуть кандидата. Только через партию. Остается монополия давних партий. Потому что если на протяжении года партия не зарегистрировала свою партийную структуру, она не имеет права никого выдвигать. А почему не 20 лет, а год? Имели бы одну партию КПСС. Было бы спокойствие и не было бы демократии. То есть, это сознательное уничтожение новых, перспективных партий. Это делается, чтобы иметь полный, тотальный контроль над избирательными комиссиями» - подчеркнул Парубий.