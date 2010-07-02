В БЮТ говорят, что процесс перебегания в коалицию остановился

Депутат от БЮТ Сергей Пашинский считает ошибочным включение в список блока Олег Черпицкого. «Мой персональный грех - это Олег Черпицкий», - сказал на пресс-конференции в Житомире, сообщает «Gazeta.ua». Отвечая на вопрос о возможности пополнения коалиции за счет депутатов от БЮТ Пашинский заявил: «Этот процесс остановился. Возможно не выдержат несколько человек искушения но это позорное явление», - заявил депутат. В тоже время, Пашинский выразил уверенность, что его политическая сила победит со средним результатом между первым и вторым туром президентских выборах. Ранее о намерении выиграть местные выборы заявляли в Партии регионов. Напомним, что 25 марта Олег Черпицкий был назначен заместителем министра обороны. По информации СМИ Черпицкий ранее судим и в криминальном мире имеет прозвище «чепчик». Ранее Юлия Тимошенко назначила Черпицкого заместителем министра обороны. Считалось, что это назначение должно помочь БЮТ выиграть президентские выборы. В тоже время, сразу после выборов он был освобожден.