Выгоды от предательских газовых соглашений украинцы не имеют - НУНС

Председатель Киевской городской организации политической партии «За Украину»!, заместитель председателя партии Юрий Зубко считает, что повышение с сегодняшнего дня коммунальных тарифов в Киеве подтвердило, что ни какой выгоды от подписания предательских газовых соглашений простые украинцы не имеют. Об этом Ю.Зубко сказал в комментарии сайту партии «За Украину!». «Все помнят уверение Януковича и Азарова, что после подписания флотско-газового соглашения, которым незаконно продолжено пребывание Черноморского флота в Крыму на 25 лет, никаких повышений стоимости энергоносителей для коммунальной сферы и соответственно повышения коммунальных услуг для населения не будет. Это был едва не главный аргумент, которым действующая власть обосновывала подписание предательских соглашений. Как мы и предупреждали, граждан Украины просто вводили в заблуждение», - напомнил Юрий Зубко. Председатель Киевской городской организации «За Украину»! считает, что Партия регионов, фактически полностью овладев властью в столице и продолжая разрушать основы местного самоуправления в Киеве, не допустит проведение выборов к Киевраде и Киевскому городскому председателю одновременно с другими местными выборами, потому спокойно идет на повышение тарифов, а после проведения местных выборов 31 октября, тарифы на коммунальные услуги и на газ для населения будут подняты во всех регионах Украины. «Что касается обоснования поднятия стоимости услуг ЖКХ, то никаких оснований для этого нет. Больше того, в тех домах и квартирах, где есть счетчики, люди платят за горячую воду в 3-4 раза меньше, чем жители, плата за услуги которым насчитывается по «тайной» методике КГГА, которая прячется не только от простых киевлян, а даже от депутатов Киеврады», - сказал Юрий Зубко.