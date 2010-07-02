ПР: За три месяца была восстановлена кооперация между Украиной и РФ

Народный депутат из фракции Партии регионов Вадим Колесниченко отметил, что Украина и Россия ускоряют темпы подготовки и реализации совместных проектов. «Это подтвердила и очередная встреча премьеров двух стран - Николая Азарова и Владимира Путина. Теперь правительства обеих стран сосредоточены на наполнении практическим содержанием платформы сотрудничества, созданной межгосударственной комиссией, возглавляемой Президентами Украины и России», - отметил В.Колесниченко, информирует пресс-служба Партии регионов. По его словам, за последние три месяца кооперация была восстановлена во всех сферах. «С места сдвинулось решение вопросов, тормозивших развитие экономик обоих государств. В частности, было подписано соглашение о поставке российского ядерного топлива на украинские АЭС, актуализированы вопросы взаимовыгодных поставок различных видов сельхозпродукции на украинский и российский рынки. Украина и Россия составят свои продовольственные балансы с учетом возможностей друг друга, и это означает, что российский рынок откроется для украинского мяса, молока, сахара, зерна и т.п.». Парламентарий напомнил, что по итогам встречи Премьер-министров поручено ускорить инспекцию украинских мясных и молочных заводов. «Как известно, при предыдущей власти отношения стран настолько ухудшились, что Россия практически «закрыла» свои рынки для украинской мясомолочной продукции. Теперь дискриминация наших производителей будет устранена, и они смогут вернуться на перспективный и объемный рынок, заработав валюту для страны», - отметил В.Колесниченко.