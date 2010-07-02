В БЮТ не исключают новых дел против экс-чиновников

Проверка бывших чиновников говорит о том, что идет прессинг, давление на оппозицию. Об этом сказал народный депутат от БЮТ Анатолий Семинога, передает «Gazeta.ua». «Сегодня идет давление на руководителей предыдущего правительства, чтобы просто запугать нас. Власть хочет, чтобы такое явление, как оппозиция, протесты, исчезло» - отметил он. «Власть хочет создать монополию. Но если мы строим демократическую страну, то оппозиция должна быть не менее сильной, чем власть». Нардеп не исключает, что в будущем будет возбуждено не одно уголовное дело против экс-чиновников из команды Юлии Тимошенко. «Если власть взяла курс на построение полицейского государства и дискриминацию оппозиции, то будет еще не одна фамилия в их списке и еще не одно уголовное дело и попытка запугать. Думаю, власть Януковича это готовит» - отметил нардеп. «Пора прекратить кивать на прежнюю власть. Уже прошел определенный срок и этой власти нужно отчитаться, что сделано ею. Ведь каких-то успехов нет. Все, что они делают, это рассказывают, какая им страна досталась. Очевидно, неумение работать заставляет их все время возвращаться назад». Напомним, что раньше председатель Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский заявил, что государственный резерв «фактически разворован полностью» и «обнаружено разворовывание и нецелевое использование фондов госрезерва на сумму почти 7 миллиардов гривен».