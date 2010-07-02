«Регионы» будут блокировать деятельность ВСК по делу Макаренко

Народный депутат Украины от Партии регионов, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир Олийник считает недопустимым с помощью парламента осуществлять давление на следователя, которое расследует дело бывшего председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия Макаренко. Владимир Олийник также пообещал, что в случае, если Временная следственная парламентская комиссия по расследованию решения Стокгольмского суда и дела Макаренко будет осуществлять давление на следователя, которое ведет данное дело, представители Партии регионов, которые вошли в состав ВСК, будут блокировать деятельность этой структуры, сообщает пресс-служба Партии регионов. Отвечая на вопрос о том, существуют ли механизмы, когда народные депутаты берут кого-то на поруки, депутат-регионал отметил, что такой механизм существует. «Есть соответствующие процедуры, прописанные в Криминально-процессуальном кодексе, и здесь надо придерживаться этого документа, потому что когда следователь принимает решение, то, бесспорно, не хотелось бы, чтобы он подпадал под определенное давление», - сказал он. «Это некорректно, и так не делает ни одного европейского парламента», - отметил политик. Комментируя предоставление делу Макаренко грифу «секретно», он заметил, что, принимая во внимание наличие по делу материалов, которые не подлежат разглашению, соответствующее решение постановляет лишь следственный, который ведет дело. «Это также стандарт европейских стран : нельзя вмешиваться в действии следствия», - подытожил Владимир Олийник.