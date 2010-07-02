Черновил считает, что Герман лучше было молчать

Народный депутат Тарас Черновил считает, что задержание руководителя представительства Фонда Конрада Аденауэра Нико Ланге у Украины может привести к серьезным проблемам в отношениях с Германией. «Ситуация с Ланге - высшая мера абсурда ... Я думаю нам за это будет больно. В августе тогда либо отменят первый серьезный визит на государственном уровне в Германию или сведут его до самой низкой программы», - заявил парламентарий в комментарии «Gazeta.ua». Кроме того, по словам Черновила ситуация с Ланге и заявление замглавы АП Анны Герман о правомерности действий пограничников и СБУ может стоить Украине безвизового режима с ЕС, «потому что к ее заявлению эта ситуация рассматривалась как ошибка, а сейчас - государственная политика», - пояснил депутат. «Лучше было молчать. СБУ не сделала таких заявлений, как она», - резюмировал Черновил.