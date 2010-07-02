Верховная Рада уволила Бойко

Верховная Рада Украины освободила от должности Виктора Бойко от должности министра охраны окружающей природной среды. За принятие соответствующего решения проголосовали 258 народных депутатов из 437 зарегистрированных в сессионном зале, сообщает УНИАН. Представление об освобождении Бойко от должности министра представлял лично премьер-министр Украины Николай Азаров. Отвечая на вопрос депутатов, Азаров сказал, что смена руководителя министерства связана с его переходом на другую работу. Он также сказал, что после смены руководителя в министерстве состоятся «соответствующие кадровые изменения». Напомним, Бойко был назначен на должность министра в марте 2010 года по квоте фракции Блока Литвина. 1 июля Кабинет Министров предложил парламенту освободить Бойко от должности министра охраны окружающей природной среды Украины. При этом причины его отставки в соответствующем проекте постановления не были указаны. Вместе с тем Кабмин зарегистрировал в ВР представление о назначении на должность министра охраны окружающей природной среды Николая Злочевского, народного депутата от Партии регионов.