Ряды фракции БЮТ продолжают редеть

Бютовец Виталий Курило присоединился к коалиции депутатских фракций «Стабильность и реформы». Об этом сегодня на пленарном заседании Верховной Рады объявил спикер Владимир Литвин, пишет Лига. Напомним, во вторник в провластное большинство перешел народный депутат от БЮТ Арнольд Радовец. А на предыдущей пленарной неделе коалицию пополнили шесть депутатов от НУНС. Новыми членам большинства стали Валерий Борисов («Наша Украина»), а также Давид Жвания, Олег Новиков, Сергей Харовский, Виктор Шемчук и Владимир Марущенко (все – «Народная самооборона»).