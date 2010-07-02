Семиноженко больше не вице-премьер

Верховная рада уволила вице-премьера по гуманитарным вопросам Владимира Семиноженко. За это проголосовали 378 депутатов, сообщает Украинская правда. Автором законопроекта является народный депутат от БЮТ Ольга Боднар. Перед голосованием вице-спикер Адам Мартынюк спросил, нужно ли обсуждение. Но было решено голосовать без обсуждения. В объяснительной записке к законопроекту говорилось, что назначение Семиноженко произошло с нарушением Регламента Верховной Рады, без обсуждения в Комитете по вопросам государственного строительства и местного самоуправления. Как известно, раньше Семиноженко заявлял, что идея создания союза Украины, России и Белоруссии может быть рассмотрена. Вместе с тем Мартынюк заявил, что вновь зарегистрированные постановления об увольнении министров внутренних дел Анатолия Могилева и образования Дмитрия Табачника могут быть рассмотрены лишь на следующей сессии. Он объяснил это тем, что подобные постановления на протяжении этой сессии не были поддержаны сессионным залом.