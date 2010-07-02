Янукович не будет подписывать Налоговый кодекс

Налоговый кодекс в его нынешнем виде в случае принятия Верховной Радой не будет подписан Президентом. Об этом Виктор Янукович заявил на торжествах по случаю 20-летия налоговой службы в пятницу в Киеве, пишет Интерфакс-Украина. «Налоговый кодекс в нынешней редакции не может быть подписан Президентом», - заявил Янукович. В то же время глава государства назвал «шагом вперед» сам факт рассмотрения новой редакции Налогового кодекса, в котором, по его словам, есть «много существенных позитивов». Он призвал правительство и парламент учесть все конструктивные предложения к проекту Налогового кодекса и принять его в ближайшие сроки. «Призываю правительство, Верховную Раду учесть все конструктивные предложения, внести существенные изменения в законопроект кодекса и как можно быстрее принять этот крайне необходимый для общества документ», - подчеркнул он. По словам Януковича, принятие Налогового кодекса позволит улучшить инвестиционную среду в стране, стабилизировать государственные финансы. Кроме того, Президент отметил, что в проекте Налогового кодекса предусмотрено снижение налога на прибыль и добавленную стоимость, снижение налогов для юридических лиц, которые работают по упрощенной системе налогообложения. Янукович также заверил, что в случае принятия кодекса, реально работающий средний бизнес получит налоговые каникулы.