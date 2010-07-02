Семиноженко оказался неэффективным - ПР

Владимир Семиноженко был уволен с поста вице-премьер-министра из-за неэффективной работы на своей должности. Об этом журналистам сообщил народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко, пишут «Подробности». Колесниченко подчеркнул, что за несколько месяцев пребывания на этой должности Семиноженко показал себя как неэффективный менеджер, поэтому сегодня «состоялась политика очищения правительства от неэффективного менеджера». По словам нардепа, вице-премьер не смог справиться с рядом задач, которые, в частности, касались работы Института национальной памяти, дублирования фильмов и рядом других. «Я думаю, что новый вице-премьер-министр будет работать в рамках своих обязательств и в рамках программы Виктора Януковича», - сказал Колесниченко. В то же время он не уточнил, кто может стать новым вице-премьером. По словам нардепа, коалиция в ближайшее время определится с новой кандидатурой, которая станет известна уже на следующей неделе. Напомним, сегодня Верховная Рада уволила Владимира Семиноженко с должности вице-премьер-министра Украины. За соответствующее решение проголосовали 378 депутатов из 431 зарегистрированных в зале.