Рада начала с бутылки

Бутылка водки на парламентской трибуне, ни одного проголосованного решения и, самое главное, полное отсуствие перспектив воцарения мира и спокойствия под куполом парламента – такими были результаты первого рабочего дня Рады после майских каникул.
Главная политическая новость дня прозвучала практически одновременно из двух высоких кабинетов. Заявление об отставке министра внутренних дел сегодня утром зачитал спикер Верховной Рады Владимир Литвин – на парламентском согласительном сопете, и сам Юрий Луценко – на специально созванной по такому случаю пресс-конференции. Больше всех эта новость обрадовала заклятых недругов министра – «регионалов». Недолго думая, они заблокировали трибуну парламента с требованием немедленно рассмотреть вопрос об отставке Луценко. К такому сценарию «бело-голубые» готовились загодя: об этом свидетельствовали развешанные по залу плакаты, клеймящие проштрафившегося министра и дополнительный элемент антуража – большая бутылка водки с одетой на нее фуражкой и стоящим рядом пластиковым стаканчиком. Венчал этот натюрморт транспарант с надписью «Юра, похмелись». Вообще-то, как позже рассказал журналистам Владимир Литвин, он считал целесообразным взяться за этот вопрос после того, как в Раду придут документы, подтверждающие вину или невиновность главы МВД, затребованные у немецких правоохранителей. Но, видя, что «регионалы» настроены более, чем серьезно, спикер согласился с их требованиями и объявил о готовности рассмотреть заявление Луценко в первую очередь. Более того, прибыть для этого под купол согласился сам Юрий Витальевич, ранее просивший Раду рассмотреть вопрос о своем увольнении без его присутствия. Но не тут-то было. Несмотря на согласие спикера, «регионалы» блокаду не сняли. Оказалось, что просто поставить вопрос о Луценко на голосование для «бело-голубых» мало. Коалицианты, находящиеся в курсе переговоров, ведущихся в кабинете у спикера, рассказали: Партия регионов требует, чтобы коалиция гарантировала, что их постановление об отставке Луценко наберет необходимые 226 голосов. В ином случае «регионалы» оставляли за собой право немедленно возобновить блокаду трибуны. Такая постановка вопроса коалициантов, само собой, не устроила. Переговоры застыли в мертвой точке, Раду не разблокировали ни до обеда, ни после обеда, после дополнительных консультаций. Примерно в пять часов «регионалы» старательно свернули свои антилуценковские плакаты (по видимому, опасаясь, что ночью их могут повредить сторонники министра) и убрали с трибуны водку. Депутаты разошлись по домам, так и не взявшись за работу после трехнедельных каникул. Надежды на то, что к плодотворной деятельности Рада приступит завтра, – минимальны. В чем причина очередного паралича парламента нынешнего созыва? Ответить на этот вопрос не так просто, как кажется. С одной стороны, небезосновательными кажутся догадки о том, что на самом деле «регионалы» рассчитывали на успех своего плана с отставкой Луценко. И действительно, депутатов, способных в нужный момент проголосовать «за» в Раде теоретически более, чем достаточно. Помимо самих «регионалов», это, по идее, коммунисты, позиционирующие себя в качестве самой непримиримой оппозиции. Во-вторых, немало недругов Луценко пребывает внутри его «родной» фракции НУНС – эта политсила сейчас поделена пополам, и ее некоалиционная половина не имеет перед главой МВД никаких обязательств. Наконец, «добить» Луценко можно было бы голосами «бютовцев» – группа, настроенная на сближение с «регионалами», неформальным лидером в которой является депутат Андрей Портнов, в этой фракции довольно сильна, и ее поддержка отставки министра могла бы положить начало созданию «широкой коалиции». Одним словом, говорить, что у постановления об увольнении Юрия Витальевича изначально не было шансов, отнюдь не приходится. Но в результате – так и получилось. За однотипными фразами типа «Наша фракция определится со своей позицией по этому вопросу только после того, как ознакомится с подробностями произошедшего в аэропорту Франкфурта», которыми отбивались от журналистов «бютовцы», «нашеукраинцы», «литвиновцы» и коммунисты, стояли несколько другие мотивы. Коммунисты заинтересованы в сохранении статус-кво в стенах МВД хотя бы потому, что должность заместителя министра ныне занимает фактически выдвиженец их политсилы, сын нардепа-коммуниста Евгения Мармазова Василий. Ведь кто знает, как будет мести новая метла, принесенная в министерство сменщиком Луценко?.. В недрах фракции НУНС, как оказалось, тоже довольно мало желающих указать бывшему лидеру избирательного списка на дверь. В кулуарах о готовности немедленно рассматривать этот вопрос заявляли лишь представители «Единого центра», но их голоса в данной ситуации ничего не решали. Ведь все остальные «нунсовцы» понимали, что имиджевые последствия от такого шага – ведь вина министра и правда пока не доказана – могут быть очень далекоидущими, и ссориться с Юрием Витальевичем, который, не исключено, после отставки развернет свою деятельность публичного политика, им вовсе не с руки. Более того, ход конем сделала луценковская «Народная самооборона». Ее представитель Олесь Доний в интервью «Главреду» напрямую увязал пребывание «самооборонцев» в коалиции с судьбой Юрия Луценко: мол, если министра отправят в отставку руками представителей большинства, то такой коалиции нам не надо. Это заявление достигло адресата. Распада коалиции в БЮТ сейчас боятся – ведь работы над созданием альтернативного большинства с Партией регионов фактически остановлены. Посему руководство Блока дало недругам Луценко в среде фракции четкое и недвузначное указание – самодеятельности не допускать, за отставку главы МВД не голосовать ни в коем случае. Таким образом, 226 голосов за отставку Луценко «регионалы» не набирали и близко. Единственным способом избежать позора – ведь провал этой инициативы однозначно засвидетельствовал бы о слабости нынешних политических позиций «бело-голубых» – было продолжение блокирования по крайней мере до завтра. А там, мол, вдруг появятся какие-то варианты… С другой стороны, в парламенте достаточно депутатов, которые подозревают Партию регионов в ведении другой игры. Игры, в которой шумиха вокруг фамилии Луценко – только дымовая завеса, способ отвлечь внимание от настоящей цели. В кулуарах коалицианты называют возможные цели «регионалов» в этой игре: не допустить принятия потенциально резонансного закона о вынесении за пределы населенных пунктов игорных заведений или же сорвать запланированное на сегодня сложения присяги членами Высшего совета юстиции. Впрочем, больше заслуживает внимания другая версия, выдвинутая сегодня коалициантами - представителями всех трех фракций большинства: «Регионы» намерены блокировать работу Рады еще месяц с тем, чтобы Президент получил основания для ее роспуска. Задание, несомненно, трудное, но, думается, при нынешнем полуразобранном состоянии большинства – вполне выполнимое. И хотя лидер фракции БЮТ Иван Кириленко, рассказывая журналистам об этом плане, бодрится и уверяет, что «если очень надо будет», то его политсила найдет способ открыть заседание, такой сценарий упускать из виду нельзя. И, пока коалиция будет увлеченно спорить с оппозицией о судьбе скандального министра (как годом ранее – о письме Арсения Яценюка генсеку НАТО), парламент будет с каждым днем подходить к своему возможному роспуску. Отсчет пошел?