Рада начала с бутылки

Главная политическая новость дня прозвучала практически одновременно из двух высоких кабинетов. Заявление об отставке министра внутренних дел сегодня утром зачитал спикер Верховной Рады Владимир Литвин – на парламентском согласительном сопете, и сам Юрий Луценко – на специально созванной по такому случаю пресс-конференции. Больше всех эта новость обрадовала заклятых недругов министра – «регионалов». Недолго думая, они заблокировали трибуну парламента с требованием немедленно рассмотреть вопрос об отставке Луценко. К такому сценарию «бело-голубые» готовились загодя: об этом свидетельствовали развешанные по залу плакаты, клеймящие проштрафившегося министра и дополнительный элемент антуража – большая бутылка водки с одетой на нее фуражкой и стоящим рядом пластиковым стаканчиком. Венчал этот натюрморт транспарант с надписью «Юра, похмелись». Вообще-то, как позже рассказал журналистам Владимир Литвин, он считал целесообразным взяться за этот вопрос после того, как в Раду придут документы, подтверждающие вину или невиновность главы МВД, затребованные у немецких правоохранителей. Но, видя, что «регионалы» настроены более, чем серьезно, спикер согласился с их требованиями и объявил о готовности рассмотреть заявление Луценко в первую очередь. Более того, прибыть для этого под купол согласился сам Юрий Витальевич, ранее просивший Раду рассмотреть вопрос о своем увольнении без его присутствия. Но не тут-то было. Несмотря на согласие спикера, «регионалы» блокаду не сняли. Оказалось, что просто поставить вопрос о Луценко на голосование для «бело-голубых» мало. Коалицианты, находящиеся в курсе переговоров, ведущихся в кабинете у спикера, рассказали: Партия регионов требует, чтобы коалиция гарантировала, что их постановление об отставке Луценко наберет необходимые 226 голосов. В ином случае «регионалы» оставляли за собой право немедленно возобновить блокаду трибуны. Такая постановка вопроса коалициантов, само собой, не устроила. Переговоры застыли в мертвой точке, Раду не разблокировали ни до обеда, ни после обеда, после дополнительных консультаций. Примерно в пять часов «регионалы» старательно свернули свои антилуценковские плакаты (по видимому, опасаясь, что ночью их могут повредить сторонники министра) и убрали с трибуны водку. Депутаты разошлись по домам, так и не взявшись за работу после трехнедельных каникул. Надежды на то, что к плодотворной деятельности Рада приступит завтра, – минимальны. В чем причина очередного паралича парламента нынешнего созыва? Ответить на этот вопрос не так просто, как кажется. С одной стороны, небезосновательными кажутся догадки о том, что на самом деле «регионалы» рассчитывали на успех своего плана с отставкой Луценко. И действительно, депутатов, способных в нужный момент проголосовать «за» в Раде теоретически более, чем достаточно. Помимо самих «регионалов», это, по идее, коммунисты, позиционирующие себя в качестве самой непримиримой оппозиции. Во-вторых, немало недругов Луценко пребывает внутри его «родной» фракции НУНС – эта политсила сейчас поделена пополам, и ее некоалиционная половина не имеет перед главой МВД никаких обязательств. Наконец, «добить» Луценко можно было бы голосами «бютовцев» – группа, настроенная на сближение с «регионалами», неформальным лидером в которой является депутат Андрей Портнов, в этой фракции довольно сильна, и ее поддержка отставки министра могла бы положить начало созданию «широкой коалиции». Одним словом, говорить, что у постановления об увольнении Юрия Витальевича изначально не было шансов, отнюдь не приходится. Но в результате – так и получилось. За однотипными фразами типа «Наша фракция определится со своей позицией по этому вопросу только после того, как ознакомится с подробностями произошедшего в аэропорту Франкфурта», которыми отбивались от журналистов «бютовцы», «нашеукраинцы», «литвиновцы» и коммунисты, стояли несколько другие мотивы. Коммунисты заинтересованы в сохранении статус-кво в стенах МВД хотя бы потому, что должность заместителя министра ныне занимает фактически выдвиженец их политсилы, сын нардепа-коммуниста Евгения Мармазова Василий. Ведь кто знает, как будет мести новая метла, принесенная в министерство сменщиком Луценко?.. В недрах фракции НУНС, как оказалось, тоже довольно мало желающих указать бывшему лидеру избирательного списка на дверь. В кулуарах о готовности немедленно рассматривать этот вопрос заявляли лишь представители «Единого центра», но их голоса в данной ситуации ничего не решали. Ведь все остальные «нунсовцы» понимали, что имиджевые последствия от такого шага – ведь вина министра и правда пока не доказана – могут быть очень далекоидущими, и ссориться с Юрием Витальевичем, который, не исключено, после отставки развернет свою деятельность публичного политика, им вовсе не с руки. Более того, ход конем сделала луценковская «Народная самооборона». Ее представитель Олесь Доний в интервью «Главреду» напрямую увязал пребывание «самооборонцев» в коалиции с судьбой Юрия Луценко: мол, если министра отправят в отставку руками представителей большинства, то такой коалиции нам не надо. Это заявление достигло адресата. Распада коалиции в БЮТ сейчас боятся – ведь работы над созданием альтернативного большинства с Партией регионов фактически остановлены. Посему руководство Блока дало недругам Луценко в среде фракции четкое и недвузначное указание – самодеятельности не допускать, за отставку главы МВД не голосовать ни в коем случае. Таким образом, 226 голосов за отставку Луценко «регионалы» не набирали и близко. Единственным способом избежать позора – ведь провал этой инициативы однозначно засвидетельствовал бы о слабости нынешних политических позиций «бело-голубых» – было продолжение блокирования по крайней мере до завтра. А там, мол, вдруг появятся какие-то варианты… С другой стороны, в парламенте достаточно депутатов, которые подозревают Партию регионов в ведении другой игры. Игры, в которой шумиха вокруг фамилии Луценко – только дымовая завеса, способ отвлечь внимание от настоящей цели. В кулуарах коалицианты называют возможные цели «регионалов» в этой игре: не допустить принятия потенциально резонансного закона о вынесении за пределы населенных пунктов игорных заведений или же сорвать запланированное на сегодня сложения присяги членами Высшего совета юстиции. Впрочем, больше заслуживает внимания другая версия, выдвинутая сегодня коалициантами - представителями всех трех фракций большинства: «Регионы» намерены блокировать работу Рады еще месяц с тем, чтобы Президент получил основания для ее роспуска. Задание, несомненно, трудное, но, думается, при нынешнем полуразобранном состоянии большинства – вполне выполнимое. И хотя лидер фракции БЮТ Иван Кириленко, рассказывая журналистам об этом плане, бодрится и уверяет, что «если очень надо будет», то его политсила найдет способ открыть заседание, такой сценарий упускать из виду нельзя. И, пока коалиция будет увлеченно спорить с оппозицией о судьбе скандального министра (как годом ранее – о письме Арсения Яценюка генсеку НАТО), парламент будет с каждым днем подходить к своему возможному роспуску. Отсчет пошел?