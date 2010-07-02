После Семиноженко уволят Тигипко - БЮТ

В БЮТ полагают, что следующим за Виктором Бойко и Владимиром Семиноженко может быть уволен вице-премьер-министр Сергей Тигипко. Об этом заявила в комментарии журналистам автор проекта постановления об увольнении Семиноженко, народный депутат от БЮТ Ольга Боднар, пишет Лига. Боднар отметила, что у коалиции были свои мотивы для увольнения Семиноженко, и это не те мотивы, которые изложены в ее проекте постановления. «Я поинтересовалась, почему такая поддержка. Сказали, что к нему очень много вопросов. Я понимаю так, что, в принципе, эта команда пришла и чужих держать не будет, даже тех чужих, которые будут стремиться стать святыми из святых. Вы помните, как Семиноженко, только начав свою карьеру в этой должности, говорил о том, что и памятники определенные нужно ставить, несмотря на сопротивление украинского общества, как он говорил о дубляже на украинском и русском языке, как активно он поддерживал те ноу-хау, которые предлагал Табачник - ему это не помогло, он не человек из их команды, и он не олицетворяет то направление, которое нужно нынешней авторитарной власти», - сказала она. По мнению Боднар, на определенном этапе Семиноженко был нужен регионалам для поддержки, для того чтобы показать, что они привлекают свежие лица из других команд и с ними сотрудничают. «Я могу допустить, что следующим будет Тигипко... как не свой», - подытожила она. Напомним, сегодня Верховная Рада уволила Бойко с должности министра охраны окружающей природной среды, назначив на его место Николая Злочевского, а также при поддержке 378 депутатов отправила в отставку вице-премьер-министра Семиноженко.