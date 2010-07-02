Апелляционный суд решил не отпускать Макаренко

Апелляционный суд города Киева оставил в силе решение Печерского районного суда столицы от 24 июня, который избрал для бывшего председателя Государственной таможенной службы Анатолия Макараенко меру меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом говорится в резулятивной части постановления, которое огласила сегодня коллегия Апелляционного суда, сообщает УНИАН. Как отмечается в документе, «заслушав объяснения сторон, суд решил постановление Печерского райсуда от 24 июня об избрании Макаренко меру пресечения оставить без изменений». Полный текст постановления стороны-участницы процесса могут получить не раньше вторника-среды следующей недели. Напомним, 11 июня председатель СБУ Валерий Хорошковский заявил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения государству Украина ущерба в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании «РосУкрЭнерго» к НАК «Нафтогаз Украины». 23 июня Главное следственное управление СБУ возбудило в отношении экс-председателя Государственной таможенной службы Макаренко уголовное дело по факту служебной небрежности.