Семиноженко поплатился за крамольные речи - БЮТ

Оппозиционные депутаты голосовали за освобождение Владимира Семиноженко от должности вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам, поскольку он является сторонником идеи создания союзного государства с Россией. Об этом сегодня в интервью журналистам заявил вице-спикер парламента Николай Томенко, пишет УНИАН. «Наше голосование за отставку вице-премьера Семиноженко связано с тем, что он является сторонником идеи (создания) союзного государства с Россией со всеми составляющими этого союзного государства – продвижение советских традиций, усиления русского языка», - сказал Томенко. В то же время вице-спикер отметил, что депутаты от коалиции должны детально объяснить, почему голосовали за отставку вице-премьера. Томенко заявил, что сессионный зал ни перед освобождением бывшего министра охраны окружающей природной среды Виктора Бойко, ни перед освобождением вице-премьера Семиноженко не услышал никаких объяснений от коалиции и премьер-министра Николая Азарова. «Поэтому история с двумя освобождениями выглядит, мягко говоря, странной и непрозрачной», - добавил вице-спикер. Напомним, 26 марта вице-премьер-министр Семиноженко заявил, что правительство рассмотрит идею создания союза Украины, России и Беларуси. Его высказывания вызвали значительный резонанс в украинском политикуме. 2 апреля Семиноженко заявил, что считает провокационными дискуссии по поводу его высказываний относительно создания союза Украины, России и Беларуси.