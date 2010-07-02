БЮТ опять будет судиться за Макаренко

Блок Юлии Тимошенко будет обжаловать сегодняшнее решение Апелляционного суда по делу Макаренко. Об этом после заседания суда заявила лидер БЮТ Юлия Тимошенко, сообщили Главреду в пресс-службе БЮТ. «Мы подадим иск в Верховный суд Украины», - сказала Тимошекно. В то же время, комментируя действия суда она отметила, что: «Это решение свидетельствует о том, что ни для Макаренко, ни для любого гражданина Украины в судах защиты не существуют». Тимошенко подчеркнула, что принятие данного решения происходило с грубыми нарушениями. «Во-первых, адвоката не пустили к человеку, который еще содержится под стражей, человек, лишенный защиты, лишенный возможности общаться с адвокатом, что прямо противоречит действующему законодательству. Во-вторых, вы видели, что сегодня на процесс не явился даже следователь, потому что ему не нужно выражать свою позицию, потому что СБУ и так все было известно предварительно еще до судебного заседания», - сказала она. По мнению Тимошенко, судьи сегодня являются винтиками коррумпированной правоохранительной системы и получают указания, какие решения принимать.